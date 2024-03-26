Как ударит по Путину уничтожение Крымского моста — объяснение Годжеса
Категория
Украина
Дата публикации

Как ударит по Путину уничтожение Крымского моста — объяснение Годжеса

Крымский мост
Читати українською
Источник:  ВВС News Украина

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, уничтожение Крымского моста украинскими военными станет реальным унижением кремлевского диктатора Владимира Путина.

Украина уничтожит Крымский мост и еще больше унизит Путина

Конечно, разрушение Керченского моста — это так или иначе должно произойти в этом году. Я уверен, что украинцы выберут правильное время и условия. Это огромный мост, его будет очень тяжело разрушить. У украинских спецслужб будет хороший план, как это сделать, и это станет тем, что нас всех поразит. Это будет сделано настолько ловко, что никто, включая россиян, не будет ждать. Когда это делать, конечно, решать им, — объясняет Годжес.

Он отметил, что ключевой причиной отказа канцлера Германии Олафа Шольца от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus служат опасения, что немецкие ракеты будут использованы для уничтожения Крымского моста.

Годжес добавил, что официальный Берлин опасается использования Россией ядерного оружия против Германии в таком случае.

Бывший командующий армией США в Европе назвал такую позицию очень странной.

Может ли Кремль использовать ядерное оружие против Украины в случае уничтожения Крымского моста

Да, конечно, это будет унижением для Путина. Да, это повлечет за собой серьезные логистические проблемы для России, когда этот незаконный мост, незаконно соединяющий Россию с материком, будет уничтожен. Но россияне уже строят другую железную дорогу, тоже незаконную, которая проходит через оккупированный Донбасс, — подчеркнул американский генерал в отставке.

При этом Ходжес предположил, что в случае разрушения Украиной Крымского моста другим оружием преступная армия РФ усилит атаки, однако не решится использовать ядерное оружие.

Россияне видят, что мы продолжаем сдерживать себя. Неспособность Соединенных Штатов поставить ATACMS с 300-километровым радиусом действия... Мы не смогли четко определить стратегические цели — мы хотим победы Украины. У нас нет цели. Это та самая проблема, которая была у нас в Афганистане, Вьетнаме, Корее. Мы продолжаем терпеть неудачу, потому что не можем четко определить стратегическую цель. И, если у вас нет четкой цели, то всегда проигрываете, — отмечает Годжес.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какова будет реакция Путина на уничтожение Крымского моста — мнение Буданова
Кирилл Буданов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус прокомментировал "слив" разговора немецких генералов про Крымский мост
Писториус
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ показала обновленный морской дрон. Им поразили Крымский мост и 11 кораблей РФ – видео
СБУ
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?