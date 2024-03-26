По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, уничтожение Крымского моста украинскими военными станет реальным унижением кремлевского диктатора Владимира Путина.
Украина уничтожит Крымский мост и еще больше унизит Путина
Он отметил, что ключевой причиной отказа канцлера Германии Олафа Шольца от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus служат опасения, что немецкие ракеты будут использованы для уничтожения Крымского моста.
Годжес добавил, что официальный Берлин опасается использования Россией ядерного оружия против Германии в таком случае.
Бывший командующий армией США в Европе назвал такую позицию очень странной.
Может ли Кремль использовать ядерное оружие против Украины в случае уничтожения Крымского моста
При этом Ходжес предположил, что в случае разрушения Украиной Крымского моста другим оружием преступная армия РФ усилит атаки, однако не решится использовать ядерное оружие.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-