Конечно, разрушение Керченского моста — это так или иначе должно произойти в этом году. Я уверен, что украинцы выберут правильное время и условия. Это огромный мост, его будет очень тяжело разрушить. У украинских спецслужб будет хороший план, как это сделать, и это станет тем, что нас всех поразит. Это будет сделано настолько ловко, что никто, включая россиян, не будет ждать. Когда это делать, конечно, решать им, — объясняет Годжес.