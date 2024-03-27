Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму — АТЕШ

Партизани дізналися, як Росія намагається захистисти бухту Севастополя

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя! Дорогі мешканці окупованого півострова, продовжуйте передавати інформацію про ситуацію в бухті координатору, — пишуть партизани. Поширити

ЗСУ вдарили ракетами по російських кораблях "Ямал" та "Азов" в Криму

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.