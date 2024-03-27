Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму — АТЕШ

Российские военные пытаются оградить бухту Севастополя от атак Вооруженных сил Украины.
Партизаны узнали, как Россия пытается защитить бухту Севастополя
Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".
В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.
Также оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.
ВСУ ударили ракетами по российским кораблям "Ямал" и "Азов" в Крыму
Утром 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.
Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).
Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.
Следует также отметить, что в районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ.
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