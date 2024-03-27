Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму — АТЕШ

Партизаны узнали, как Россия пытается защитить бухту Севастополя

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Также оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.

Ситуацию в бухте помогает мониторить группа "Крымский ветер". Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя! Дорогие жители оккупированного полуострова, продолжайте передавать информацию о ситуации в бухте координатору, — пишут партизаны. Поделиться

ВСУ ударили ракетами по российским кораблям "Ямал" и "Азов" в Крыму

Утром 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.