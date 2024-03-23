В оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Оккупанты заявили о работе ПВО

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. Оккупационные власти заявляют о работе ПВО.

Взрывы в Крыму: что известно

Местные Телеграмм-каналы сообщают, что в Севастополе якобы было попадание по кораблям, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма.

Также, по словам местных жителей, в Казачьей бухте, на месте расположения 810 бригады морской пехоты есть прилеты. Якобы горит какой-нибудь объект.

Мониторинговые паблики сообщают, что российская тактическая авиация покидает Крым для отвода бортов от ракетных ударов.

Также предупреждают об опасности в таких городах, как Джанкой, Евпатория и Саки.

Крым.Реалии пишет, что в Севастополе было слышно не менее шести взрывов. По словам корреспондента, звуки взрывов очень сильны, есть попадания, видно зарево в черте города, в районе Казацкой бухты.

В ГУР предупредили о строительстве Россией железной дороги в Крым

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что строительство по России железной дороги в Крым — это серьезный вызов и угроза. Соответственно, для украинских сил обороны — это значимая цель.

Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же, — подчеркнул Юсов. Поделиться

Представитель ГУР добавил, что Россия продолжает использовать железнодорожное сообщение как главный элемент обеспечения логистики оккупационной армии в Украине.