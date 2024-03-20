Эксперты назвали главную военную цель ВСУ на фоне строительства Россией железной дороги в Крыму

"Крымский мост" остается важным для Кремля как транспортная артерия, соединяющая "материк" и временно оккупированный полуостров.

Какая главная военная цель ВСУ

Издание напоминает, что российские оккупанты разворачивают свой проект по строительству железнодорожной магистрали из Ростова в Крым через временно оккупированные Мариуполь и Бердянск, вдоль Азовского моря.

В частности, в открытом доступе уже есть кадры, подтверждающие сам факт того, что россияне начали вкладывать железнодорожное полотно на этой магистрали. При этом Путин заявил, что строительство этой железной дороги должно стать "альтернативой" для "Крымского моста".

Оккупанты пошли на возведение этой магистрали из Ростова во временно оккупированный Крым именно из-за собственной логистической слабости. Поскольку регулярные удары не только "Крымский мост" и коммуникации на временно оккупированном полуострове, но и вообще-то транспортные коммуникации врага на Востоке также. Соответственно, россияне пытаются "вывести" свое железнодорожное сообщение на Донбассе как можно дальше от зоны поражения нашей артиллерии, — пишет издание. Поделиться

По мнению аналитиков, уже не приходится говорить о будущей железной дороге россиян как полноценной альтернативе "Крымскому мосту".

Более того, из тех кадров, которые сейчас находятся в открытом доступе, прямо следует то, что оккупанты вдоль побережья Азовского моря строят маломощную железнодорожную магистраль под тепловозной тягой, где даже пока нет элементов системы сигнализации СЦБ. То есть, это будет железная дорога, которая, скорее всего, сможет на себя взять разве что логистическое обеспечение оккупационных войск РФ на Востоке и Юге Украины, — говорится в материале. Поделиться

Авторы отмечают, что на этом фоне "Крымский мост" все равно будет оставаться важным для Кремля как транспортная артерия, "питающая военную машину рашистов в Крыму".

Следовательно, независимо от текущих логистических планов врага, "Крымский мост" все равно будет оставаться для Украины целью №1.

Что известно о Крымском городе

В феврале руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовится к уничтожению Крымского моста.

По ее словам, россияне начали строить железную дорогу на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей, чтобы избежать полной блокады в случае уничтожения Крымского моста.

Ранее командующий Военно-Морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа анонсировал "крушение" Крымского моста уже в этом году.