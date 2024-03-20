Експерти назвали головну військову ціль ЗСУ на тлі будівництва Росією залізниці в Крим

"Кримський міст" лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що сполучає "материк" і тимчасово окупований півострів.

Яка головна військова ціль ЗСУ

Видання нагадує, що російські окупанти розгортають свій проект із будівництва залізничної магістралі з Ростова до Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Бердянськ, уздовж Азовського моря.

Зокрема, у відкритому доступі вже є кадри, які підтверджують сам факт того, що росіяни почали вкладати залізничне полотно на цій магістралі. При цьому Путін заявив, що побудова цієї залізниці має стати "альтернативою" для "Кримського мосту".

Окупанти пішли на зведення цієї магістралі з Ростову в тимчасово окупований Крим саме через власну логістичну слабкість. Оскільки регулярних ударів зазнає не тільки "Кримський міст" та комунікації на тимчасово окупованому півострові, але й взагалі-то транспортні комунікації ворога на Сході також. Відповідно, росіяни намагаються якби "вивести" своє залізничне сполучення на Донбасі якомога подалі від зони ураження нашої артилерії, — пише видання. Поширити

На думку аналітиків, вже не доводиться говорити про майбутню залізницю росіян як повноцінну альтернативу "Кримського мосту".

Більш того — із тих кадрів, що є зараз у відкритому доступі, прямо випливає те, що окупанти вдовж узбережжя Азовського моря будують малопотужну залізничну магістраль під тепловозною тягою, де навіть поки що нема елементів системи сигналізації СЦБ. Тобто, це буде залізниця, яка скоріш за все зможе на себе взяти хіба що логістичне забезпечення окупаційних військ РФ на Сході та Півдні України, — ідеться у матеріалі. Поширити

Автори наголошують, що на цьому тлі "Кримський міст" все одно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що "живить воєнну машину рашистів в Криму".

Відтак, незалежно від поточних логістичних планів ворога, "Кримський міст" все рівно лишатиметься для України ціллю №1.

Що відомо про Кримський міст

У лютому керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ готується до знищення Кримського мосту.

За її словами, росіяни почали будувати залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту.

Раніше командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа анонсував "крах" Кримського мосту вже цього року.