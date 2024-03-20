Експерти назвали головну військову ціль ЗСУ на тлі будівництва Росією залізниці в Крим

"Кримський міст" лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що сполучає "материк" і тимчасово окупований півострів.
Яка головна військова ціль ЗСУ
Видання нагадує, що російські окупанти розгортають свій проект із будівництва залізничної магістралі з Ростова до Криму через тимчасово окуповані Маріуполь та Бердянськ, уздовж Азовського моря.
Зокрема, у відкритому доступі вже є кадри, які підтверджують сам факт того, що росіяни почали вкладати залізничне полотно на цій магістралі. При цьому Путін заявив, що побудова цієї залізниці має стати "альтернативою" для "Кримського мосту".
На думку аналітиків, вже не доводиться говорити про майбутню залізницю росіян як повноцінну альтернативу "Кримського мосту".
Автори наголошують, що на цьому тлі "Кримський міст" все одно лишатиметься важливим для Кремля як транспортна артерія, що "живить воєнну машину рашистів в Криму".
Відтак, незалежно від поточних логістичних планів ворога, "Кримський міст" все рівно лишатиметься для України ціллю №1.
Що відомо про Кримський міст
У лютому керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що РФ готується до знищення Кримського мосту.
За її словами, росіяни почали будувати залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту.
Раніше командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа анонсував "крах" Кримського мосту вже цього року.
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