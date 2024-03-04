У Росії погрожують знищити 4 мости Німеччини після "зливу" про Кримський міст

Російський диктатор Володимир Путін через своїх пропагандистів погрожує знищити чотири німецькі мости у відповідь на удар по Кримському мосту.

У Росії лютують через наміри Німеччини посприяти знищенню Кримського мосту

Один з головних російських пропагандистів, гендиректор медіагрупи Russia Today Дмитро Кисельов у прямому етері свого шоу почав погрожувати офіційному Берліну.

Він почав стверджувати, що в Німеччині є мости, на які російські військові можуть “подивитися через ракетний приціл”.

Так, поплічник Путіна насамперед згадав про Фемарнзундський міст.

Що важливо розуміти, Фемарнзу́ндський міст — міст, який з'єднує острів Фемарн з півостровом Вагрія у Німеччині.

Довжина складає 963,4 м. Збудований в 1963 році. Перетинає протоку Фемарн-Зунд у Балтійському морі. Комбінований залізнично-автомобільний міст. Через міст пролягає Європейський маршрут Е47.

Також пропагандист згадав про Рюгенський, Гогенцоллернов, Магдебурзький мости, назвав їх законними цілями для російських ракет у разі знищення Україною Кримського мосту.

4 березня офіційно стало відомо про те, що до російського дипломатичного відомства після скандалу зі зливом секретних переговорів німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні прибув посол Німеччини.

Як у Німеччині відреагували на злив перемовин про Кримський міст

Офіційний Берлін розпочав перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил — які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Також з заявою виступив канцлер ФРН Олаф Шольц, який назвав це “великою проблемою”.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це — гібридна атака з метою дезінформації.