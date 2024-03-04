В России угрожают уничтожить 4 моста в Германии после "слива" про Крымский мост

Российский диктатор Владимир Путин через своих пропагандистов грозится уничтожить четыре немецких моста в ответ на удар по Крымскому мосту.

В России злятся из-за намерений Германии посодействовать уничтожению Крымского моста

Один из главных российских пропагандистов, гендиректор медиагруппы Russia Today Дмитрий Киселев в прямом эфире своего шоу начал угрожать официальному Берлину.

Он заявил, что в Германии есть мосты, на которые российские военные могут “посмотреть через ракетный прицел”.

Так, приспешник Путина прежде всего упомянул о Фемарнзундском мосту.

Что важно понимать, Фемарнзу́ндский мост соединяет остров Фемарн с полуостровом Вагрия в Германии.

Длина составляет 963,4 м. Построен в 1963 году. Пересекает пролив Фемарн-Зунд в Балтийском море. Комбинированный железнодорожно-автомобильный мост. Через мост пролегает Европейский маршрут Е47.

Также пропагандист упомянул о Рюгенском, Гогенцоллернов, Магдебургском мостах, назвав их законными целями для российских ракет в случае уничтожения Украиной Крымского моста.

4 марта официально стало известно о том, что в российское дипломатическое ведомство прибыл посол Германии.

Что важно понимать, это произошло после скандала со сливом секретных переговоров немецкого руководства ВВС по поставкам ракет Taurus Украине

Как в Германии отреагировали на слив переговоров о Крымском мосту

Официальный Берлин приступил к проверке на предмет того, были ли на самом деле перехваченные разговоры представителей военно-воздушных сил — которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Также с заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который назвал это “большой проблемой”.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации.