Шойгу срочно приехал в оккупированный Крым — известна причина

17 марта официально стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приехал в оккупированный Крым на фоне успешных атак Украины на Черноморский флот.
Шойгу снова в Крыму. Что происходит
Как утверждает пресс-служба Минобороны РФ, на командном пункте Черноморского флота Сергей Шойгу якобы заслушал доклады командования флота.
Более того, он советовал своим подопечным, как защищаться от украинских атак.
Приспешник Путина приказал проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению ударов украинских сил, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.
Более того, Сергей Шойгу приказал установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников армии Украины.
Путин заявил о неэффективности ПВО армии РФ
Глава Кремля Владимир Путин непосредственно в присутствии Сергея Шойгу признал, что российские ПВО неспособны эффективно противодействовать атакам украинских ПВО.
Он также добавил, что часть украинских ракет и дронов российская ПВО сбивать не может.
Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Однако у нас есть пострадавшие, – заявил Путин.
Что важно понимать, количество дронов и ракет, которые не может уничтожить РФ, гораздо больше.
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