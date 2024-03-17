Шойгу срочно приехал в оккупированный Крым — известна причина

17 марта официально стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приехал в оккупированный Крым на фоне успешных атак Украины на Черноморский флот.

Шойгу снова в Крыму. Что происходит

Как утверждает пресс-служба Минобороны РФ, на командном пункте Черноморского флота Сергей Шойгу якобы заслушал доклады командования флота.

Более того, он советовал своим подопечным, как защищаться от украинских атак.

Приспешник Путина приказал проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению ударов украинских сил, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

Ежедневно необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки без экипажных катеров. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы. Сергей Шойгу Глава Минобороны РФ

Более того, Сергей Шойгу приказал установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников армии Украины.

Путин заявил о неэффективности ПВО армии РФ

Глава Кремля Владимир Путин непосредственно в присутствии Сергея Шойгу признал, что российские ПВО неспособны эффективно противодействовать атакам украинских ПВО.

С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается совершить ряд преступных, демонстративных, вооруженных акций, — сетует российский диктатор. Поделиться

Он также добавил, что часть украинских ракет и дронов российская ПВО сбивать не может.

Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Однако у нас есть пострадавшие, – заявил Путин.

Что важно понимать, количество дронов и ракет, которые не может уничтожить РФ, гораздо больше.