Шойгу срочно приехал в оккупированный Крым — известна причина
Категория
Украина
Дата публикации

Шойгу срочно приехал в оккупированный Крым — известна причина

Сергей Шойгу
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Источник:  online.ua

17 марта официально стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приехал в оккупированный Крым на фоне успешных атак Украины на Черноморский флот.

Шойгу снова в Крыму. Что происходит

Как утверждает пресс-служба Минобороны РФ, на командном пункте Черноморского флота Сергей Шойгу якобы заслушал доклады командования флота.

Более того, он советовал своим подопечным, как защищаться от украинских атак.

Приспешник Путина приказал проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению ударов украинских сил, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

Ежедневно необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки без экипажных катеров. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ

Более того, Сергей Шойгу приказал установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников армии Украины.

Путин заявил о неэффективности ПВО армии РФ

Глава Кремля Владимир Путин непосредственно в присутствии Сергея Шойгу признал, что российские ПВО неспособны эффективно противодействовать атакам украинских ПВО.

С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается совершить ряд преступных, демонстративных, вооруженных акций, — сетует российский диктатор.

Он также добавил, что часть украинских ракет и дронов российская ПВО сбивать не может.

Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Однако у нас есть пострадавшие, – заявил Путин.

Что важно понимать, количество дронов и ракет, которые не может уничтожить РФ, гораздо больше.

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