Шойгу терміново приїхав в окупований Крим — відома причина

17 березня офіційно стало відомо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу приїхав до окупованого Криму на тлі успішних атак України на Чорноморський флот.

Шойгу знову в Криму. Що відбувається

Як стверджує пресслужба Міноборони РФ, на командному пункті Чорноморського флоту Сергій Шойгу нібито заслухав доповіді командування флоту.

Ба більше, він радив своїм підопічним, як захищатися від українських атак.

Поплічник Путіна наказав проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відбиття ударів українських сил, а також підвищувати живучість кораблів та суден та захищеність об'єктів інфраструктури в зоні відповідальності флоту.

Щодня необхідно проводити тренування з особовим складом. Тренування з відображення повітряної атаки та атаки безекіпажними катерами. Проводити вдень та вночі, щоб у нас усі екіпажі були готові. Сергій Шойгу Глава Міноборони РФ

Ба більше, Сергій Шойгу наказав встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для поразки безпілотників армії України.

Путін заявив про неефективність ППО армії РФ

Очільник Кремля Володимир Путін безпосередньо у присутності Сергія Шойгу визнав, що російські ППО нездатні ефективно протидіяти атакам українських ППО.

З метою зірвати процес голосування, залякати людей хоча б у прикордонних з Україною областях, київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних, збройних акцій, — бідкається російський диктатор. Поширити

Він також додав, що частину українських ракет та дронів російська ППО збивати не може.

Близько 95% ракет і снарядів противника знищуються нашими засобами ППО. Проте у нас є постраждалі, — заявив Путін.

Що важливо розуміти, кількість дронів та ракет, які не може знищити РФ, набагато більша.