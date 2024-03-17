Ще 6 років правління Путіна. До чого готуватися Україні та світу

17 березня 2024 року - останній день президентських “виборів” у Росії, перемогу під час яких очікувано здобуде диктатор Володимир Путін шляхом фальсифікацій та знищення опозиції.

Путін буде правити Росією ще щонайменше 6 років

Як зазначає видання The Wall Street Journal, Путін стане главою Росії з найдовшим терміном правління з часів Йосифа Сталіна.

Журналісти звертають увагу на те, що найбільше значення протягом наступним 6 років буде матиме масштаб перемоги очільника Кремля в Україні.

Диктатор усвідомлює, що поразка або часткова перемога стане для нього крахом.

Путін не просто хоче перемогти, йому потрібно отримати повну перемогу, якщо він хоче розв’язати руки у відродженні консервативних православних традицій Росії та переважання в Україні та в його ширшій конфронтації із Заходом. Поширити

Путін буде намагатися зімітувати поліпшення життя в Росії

Президент РФ неодноразово натякав на свої плани й дав зрозуміти, що не планує зупиняти війну проти України.

Цілком можливо, що незабаром очільник Кремля розпочне нову хвилю арештів, а також ухвалить ще більше законів з метою придушення інакомислення та збільшення податків на багатих.

Також росіянам варто готуватися до чергової хвилі мобілізації, щоб перекрити втрати армії РФ на полі бою.