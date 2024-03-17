Ще 6 років правління Путіна. До чого готуватися Україні та світу
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Політика
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Ще 6 років правління Путіна. До чого готуватися Україні та світу

Володимир Путін
Джерело:  The Wall Street Journal

17 березня 2024 року - останній день президентських “виборів” у Росії, перемогу під час яких очікувано здобуде диктатор Володимир Путін шляхом фальсифікацій та знищення опозиції.

Путін буде правити Росією ще щонайменше 6 років

Як зазначає видання The Wall Street Journal, Путін стане главою Росії з найдовшим терміном правління з часів Йосифа Сталіна.

Журналісти звертають увагу на те, що найбільше значення протягом наступним 6 років буде матиме масштаб перемоги очільника Кремля в Україні.

Диктатор усвідомлює, що поразка або часткова перемога стане для нього крахом.

Путін не просто хоче перемогти, йому потрібно отримати повну перемогу, якщо він хоче розв’язати руки у відродженні консервативних православних традицій Росії та переважання в Україні та в його ширшій конфронтації із Заходом.

Путін буде намагатися зімітувати поліпшення життя в Росії

Президент РФ неодноразово натякав на свої плани й дав зрозуміти, що не планує зупиняти війну проти України.

Цілком можливо, що незабаром очільник Кремля розпочне нову хвилю арештів, а також ухвалить ще більше законів з метою придушення інакомислення та збільшення податків на багатих.

Також росіянам варто готуватися до чергової хвилі мобілізації, щоб перекрити втрати армії РФ на полі бою.

Путін може прагнути до делікатнішого балансування, щоб зберегти економіку Росії. Аналітики сказали, що він, швидше за все, зосередиться на тому, щоб переконатися, що росіяни продовжуватимуть жити нормальним життям, а також оголосить про плани витратити мільярди доларів на боротьбу з бідністю та відновлення більшої частини застарілої інфраструктури країни.

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