Ще 6 років правління Путіна. До чого готуватися Україні та світу

17 березня 2024 року - останній день президентських “виборів” у Росії, перемогу під час яких очікувано здобуде диктатор Володимир Путін шляхом фальсифікацій та знищення опозиції.
Путін буде правити Росією ще щонайменше 6 років
Як зазначає видання The Wall Street Journal, Путін стане главою Росії з найдовшим терміном правління з часів Йосифа Сталіна.
Журналісти звертають увагу на те, що найбільше значення протягом наступним 6 років буде матиме масштаб перемоги очільника Кремля в Україні.
Диктатор усвідомлює, що поразка або часткова перемога стане для нього крахом.
Путін буде намагатися зімітувати поліпшення життя в Росії
Президент РФ неодноразово натякав на свої плани й дав зрозуміти, що не планує зупиняти війну проти України.
Цілком можливо, що незабаром очільник Кремля розпочне нову хвилю арештів, а також ухвалить ще більше законів з метою придушення інакомислення та збільшення податків на багатих.
Також росіянам варто готуватися до чергової хвилі мобілізації, щоб перекрити втрати армії РФ на полі бою.
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