ЛСР, РДК та Сиббат закликали Путіна припинити "виборчий цирк" — відео
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ЛСР, РДК та Сиббат закликали Путіна припинити "виборчий цирк" — відео

ЛСР
Джерело:  online.ua

Представники Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону спільно записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна.

“Ти давно втратив свою легітимність” – звернення ЛСР, РДК та Сиббату до Путіна

16 березня бійці ЛСР, РДК та Сиббату вкотре звернулися до президента Росії Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни.

Володимире Путіне, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення.

У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди.

Бійці закликали Путіна “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.

Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги. Ти давно втратив свою легітимність.

ЛСР звернувся до росіян

Путін уже почав фальсифікувати вибори, тим самим він наперед ліквідує легітимність свого «переобрання».

Як повідомляється на кремлівських офіційних ресурсах, станом на 15.00 15 березня на території Білгородської області вже проголосувало більше половини виборців.

ЛСР не вірить у ці результати.

Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Білгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже які доби перебувають під постійними обстрілами.

Росія бомбить Курщину

Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуації, закликаючи людей їхати з небезпечних місць.

В ефірі телемарафону він заявив, що у Курській та Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.

Російська армія оговталась після перших ударів, перших днів нашої появи, що було для них несподіванкою. У Курській області застосовують проти нас практично весь арсенал російської армії — міномети, артилерію, навіть декілька літаків було. Вони так само як і Україну тепер бомблять Курщину. Думають, що наші штурмові загони на якійсь вулиці й насипають туди з усіх типів зброї.

Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.

За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково — це на північний схід від Тьоткіно — там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками.

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