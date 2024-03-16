ЛСР, РДК та Сиббат закликали Путіна припинити "виборчий цирк" — відео

Представники Російського Добровольчого Корпусу, Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону спільно записали відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна.
“Ти давно втратив свою легітимність” – звернення ЛСР, РДК та Сиббату до Путіна
16 березня бійці ЛСР, РДК та Сиббату вкотре звернулися до президента Росії Володимира Путіна з приводу “виборів” на території країни.
Володимире Путіне, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення.
У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди.
Бійці закликали Путіна “припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій”.
ЛСР звернувся до росіян
Путін уже почав фальсифікувати вибори, тим самим він наперед ліквідує легітимність свого «переобрання».
Як повідомляється на кремлівських офіційних ресурсах, станом на 15.00 15 березня на території Білгородської області вже проголосувало більше половини виборців.
ЛСР не вірить у ці результати.
Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд. Білгородська та Курська області, включно з обласними центрами, вже які доби перебувають під постійними обстрілами.
Росія бомбить Курщину
Олексій Барановський заперечив меседж Путіна про те, що бійці лише вбивають мирне населення, та нагадав про дію гуманітарних коридорів і шляхів евакуації, закликаючи людей їхати з небезпечних місць.
В ефірі телемарафону він заявив, що у Курській та Бєлгородській областях сьогодні точаться справді суворі сутички.
Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.
За нашими даними є потерпілі серед мирних мешканців. Глушково — це на північний схід від Тьоткіно — там лікарня переповнена потерпілими мирними жителями, строковиками.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-