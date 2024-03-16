ЛСР, РДК и Сиббат призвали Путина прекратить "избирательный цирк" — видео

Представители Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона совместно записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину.
"Ты давно потерял свою легитимность" — обращение ЛСР, РДК и Сиббата к Путину
16 марта бойцы ЛСР, РДК и Сиббат в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу "выборов" на территории страны.
Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения.
В этой связи, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди.
Бойцы призвали Путина "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".
ЛСР обратился к россиянам
Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания.
Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.
ЛСР не верит в эти результаты.
Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.
Россия бомбит Курщину
Алексей Барановский возразил месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать с опасных мест.
В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.
Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.
По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-