ЛСР, РДК и Сиббат призвали Путина прекратить "избирательный цирк" — видео
Категория
Мир
Дата публикации

ЛСР, РДК и Сиббат призвали Путина прекратить "избирательный цирк" — видео

ЛСР
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Источник:  online.ua

Представители Российского Добровольческого Корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона совместно записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Ты давно потерял свою легитимность" — обращение ЛСР, РДК и Сиббата к Путину

16 марта бойцы ЛСР, РДК и Сиббат в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу "выборов" на территории страны.

Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как российский город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения.

В этой связи, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди.

Бойцы призвали Путина "прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий".

Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Перестань загонять простых людей для участия в твоем представлении на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги. Ты давно утратил свою легитимность.

ЛСР обратился к россиянам

Путин уже начал фальсифицировать выборы, тем самым он заранее ликвидирует легитимность своего переизбрания.

Как сообщается на кремлевских официальных ресурсах, по состоянию на 15:00 15 марта на территории Белгородской области уже проголосовало более половины избирателей.

ЛСР не верит в эти результаты.

Любому здравомыслящему человеку, который следит за новостями, понятно, что эта статистика полный абсурд. Белгородская и Курская области, включая областные центры, уже сутки находятся под постоянными обстрелами.

Россия бомбит Курщину

Алексей Барановский возразил месседж Путина о том, что бойцы только убивают мирное население и напомнил о действии гуманитарных коридоров и путей эвакуации, призывая людей ехать с опасных мест.

В эфире телемарафона он заявил, что в Курской и Белгородской областях сегодня идут действительно суровые стычки.

Российская армия пришла в себя после первых ударов, первых дней нашего появления, что было для них неожиданностью. В Курской области применяют против нас практически весь арсенал российской армии — минометы, артиллерию, даже несколько самолетов было. Они так же, как и Украину, теперь бомбят Курщину. Думают, что наши штурмовые отряды на какой-нибудь улице и насыпают туда из всех типов оружия.

Он отметил, что все эти обстрелы приходятся на жилые застройки.

По нашим данным, есть пострадавшие среди мирных жителей. Глушково — это северо-восточнее Теткино — там больница переполнена пострадавшими мирными жителями, срочниками.

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