Легион "Свобода России" и "Сибирский" батальон предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде. Местных жителей просят находиться в укрытиях.

ЛСР анонсировал массированный удар по целям в Белгороде

Внимание! Дорогие жители Белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде, — говорится в объявлении. Поделиться

Представители добровольческих формирований в заявлении обратились к гражданскому населению Белгорода и области, которое до сих пор не эвакуировалось.

Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно уйти в укрытие! — заявляют добровольцы. Поделиться

В совместном с батальоном "Сибирь" заявлении "ЛСР" звучит призыв к жителям Белгорода о том, что они "не должны стать живым щитом для путинских силовиков".

Ранее РДК анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.