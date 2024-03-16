ЛСР анонсировал новый массированный удар по позициям ВС РФ в Белгороде

Легион "Свобода России" и "Сибирский" батальон предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде. Местных жителей просят находиться в укрытиях.
ЛСР анонсировал массированный удар по целям в Белгороде
Представители добровольческих формирований в заявлении обратились к гражданскому населению Белгорода и области, которое до сих пор не эвакуировалось.
В совместном с батальоном "Сибирь" заявлении "ЛСР" звучит призыв к жителям Белгорода о том, что они "не должны стать живым щитом для путинских силовиков".
Ранее РДК анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.
Что происходит в Белгородской и Курской областях
Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.
Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.
РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.
Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.
Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.
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