Как рейды РДК, ЛСР и СибБата повлияли на ситуацию на фронте – ответ разведки Эстонии.
Категория
Украина
Дата публикации

Как рейды РДК, ЛСР и СибБата повлияли на ситуацию на фронте – ответ разведки Эстонии.

Военные ВСУ
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Источник:  ERR

В Центре военной разведки вооруженных сил Эстонии отметили, что рейды добровольческих батальонов РДК, ЛСР и СибБата в приграничные с Украиной районы РФ заставили оккупантов замедлить темпы наступления на фронте.

Как рейды РДК, ЛСР и СибБату заставили армию РФ переключиться с фронта в Украине

В отчете эстонской военной разведки отметили, что рейды добровольцев РДК, ЛСР и СибБату повлияли на ситуацию с обстрелами российскими оккупантами территорий Украины.

По мнению аналитиков, Украина, вероятно, в ближайшее время увеличит количество атак дронами по стратегическим объектам на территории РФ.

Представители эстонской разведки обращают внимание на замедление темпов наступления оккупационной армии РФ в Украине.

Отмечается, что ключевые оперативно тактические задачи оккупационной армии РФ в Украине остаются невыполненными.

Рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российские власти реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах, отмечают в военной разведке Эстонии.

Представители разведцентра Вооруженных Сил Эстонии спрогнозировали, что Украина, скорее всего, увеличит количество атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.

Что эстонская разведка говорит о ситуации на фронте

В эстонской разведке также обратили внимание на продвижение оккупационной армии РФ в районе Купянска и Лимана.

Отмечается, что украинские военные держат оборону на восточных берегах рек Оскил и Жеребец.

Ожидается, что преступная армия РФ усилит давление на этих участках фронта в ближайшее время.

В разведке Эстонии подчеркивают, что приоритетным для оккупационной армии РФ остается наступление в районе Авдеевки, однако там российские военные преступники не имеют успехов.

Представители эстонской военной разведки также отметили, что наиболее активно боевые действия продолжаются на северо-западе, юго-западе и западе от Авдеевки.

В то же время, на юге Украины значительных изменений линии фронта не происходит.

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