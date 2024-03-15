У Центрі військової розвідки збройних сил Естонії зазначили, що рейди добровольчих батальйонів РДК, ЛСР і СибБату у прикордонні з Україною райони РФ змусили окупантів сповільнити темпи наступу на фронті.

Як рейди РДК, ЛСР і СибБату змусили армію РФ переключитись з фронту в Україні

Зокрема, у звіті естонської військової розвідки зазначили, що рейди добровольців РДК, ЛСР і СибБату вплинули на ситуацію з обстрілами російськими окупантами територій України.

На думку аналітиків, Україна, ймовірно, найближчим часом збільшить кількість атак дронами по стратегічних об’єктах на території РФ.

Представники естонської розвідки також звертають увагу на сповільнення темпів наступу окупаційної армії РФ в Україні.

Зазначається, що ключові оперативно-тактичні завдання окупаційної армії РФ в Україні залишаються невиконаними.

Рейди російського опору у прикордонні Курської та Білгородської областей змусили російську владу реагувати на ситуацію. Росія припинила терор цивільних об'єктів України далекобійними засобами поразки та диверсійні дії у прикордонних районах, - зазначають у військовій розвідці Естонії. Поширити

Представники розвідцентру Збройнил сил Естонії спрогнозували, що Україна, скоріш за все, збільшить кількість атак по нафтопереробних заводах на території РФ.

Що естонська розвідка каже про ситуацію на фронті

В естонській розвідці також звернули увагу на просування окупаційної армії РФ в районі Куп’янська та Лимана.

Зазначається, що українські військові тримають оборону на східних берегах річок Оскіл і Жеребець.

Очікується, що злочинна армія РФ посилить тиск на цих ділянках фронту найближчим часом.

У розвідці Естонії підкреслюють, що пріоритетним для окупаційної армії РФ залишається наступ в районі Авдіївки, однак там російські військові злочинці успіхів не мають.

Представники естонської військової розвідки також зазначили, що найбільш активно бойові дії тривають а північному заході, південному заході та заході від Авдіївки.

У той же час на півдні України значних змін лінії фронту не відбувається.