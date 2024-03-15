ЗСУ протягом доби 68 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 8 ракет, завдав 57 авіаударів та здійснив 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних дій, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Через серію ракетних ударів російських окупантів по Одесі за попередніми даними, щонайменше 19 осіб загинуло та ще 70 поранено.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, протягом доби ворогом здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.