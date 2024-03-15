Обстріл "виборчих дільниць" на окупованій Херсонщині. Росіяни цинічно звинувачують ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Обстріл "виборчих дільниць" на окупованій Херсонщині. Росіяни цинічно звинувачують ЗСУ

"Вибори"
Джерело:  АТЕШ

У тимчасово окупованих Каховці та Брилівці Херсонської області російські загарбники обстріляли "виборчі дільниці". Після цього пропагандисти традиційно звинуватили Сили оборони України у цьому ударі.

Окупанти обстріляли “виборчі дільниці” на окупованій Херсонщині

Росіяни самі обстріляли свої “виборчі дільниці” у Каховці на окупованій території лівобережної Херсонщини.

Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву окупації АТЕШ.

Представники підпілля зазначили, що такий обстріл стався з метою провокації, про що кілька годин тому було попередження. Зокрема, було зафіксовано скупчення російських військ у двох містах Херсонської області.

Ми попереджали. У Каховці російські війська обстріляли виборчу дільницю, — йдеться в публікації.

У Силах спротиву уточнили, що такі дані вони отримали від свого агента із Росгвардії

Крім того, партизани попередили, що після такого "обстрілу" зазвичай російські загарбники проводять обшуки у місцевих, відповідно закликали людей бути обережними.

Раніше агентам АТЕШ вдалося з'ясувати, що окупанти протягом 3 днів планують провести низку провокацій і терактів на виборчих дільницях з метою звинуватити проукраїнське населення півострова в їх організації та проведенні.

Ці оголошення були виявлені не тільки в Джанкої, а й у Генічеську, Мелітополі, Маріуполі, Донецьку та Луганську, Токмаку.

Ми настійно рекомендуємо у період проведення фейкових виборів, не відвідувати громадські місця та виборчі дільниці.

На окупованій території Запорізької області рашисти теж готують провокації.

Разом з тим, майже миттєво, російські окупанти щодо обстрілу у Каховці та Брилівці стверджують, що нібито це Збройні сили України завдали удару по "виборчій дільниці", на якій "переобирають" російського диктатора Володимира Путіна.

Також росіяни ствреджують, що у Брилівці є постраждалі.

Українців в окупації попередили про можливі провокації росіян на під час "виборів"

За інформацією від активістів руху "Жовта Стрічка" з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України.

Активісти додають, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.

Українців в окупації закликали не підходити до "виборчих дільниць" з 15 до 17 березня та перебувати вдома.

Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори, — закликають активісти.

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