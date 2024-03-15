Обстрел "избирательных участков" на оккупированной Херсонской области. Россияне цинично обвиняют ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Обстрел "избирательных участков" на оккупированной Херсонской области. Россияне цинично обвиняют ВСУ

"Выборы"
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Источник:  АТЕШ

Во временно оккупированных Каховцы и Брилевке Херсонской области российские захватчики обстреляли "избирательные участки". После этого пропагандисты традиционно обвинили Силы обороны Украины в этом ударе.

Оккупанты обстреляли "избирательные участки" на оккупированной Херсонщине

Россияне сами обстреляли свои "избирательные участки" в Каховке на оккупированной территории левобережной Херсонщины.

Об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления АТЕШ.

Представители подполья отметили, что такой обстрел произошел с целью провокации, о чем несколько часов назад было предупреждение. В частности, было зафиксировано скопление российских войск в двух городах Херсонской области.

Мы предупреждали. В Каховке российские войска обстреляли избирательный участок, говорится в публикации.

В Силах сопротивления уточнили, что такие данные они получили от своего агента из Росгвардии

Кроме того, партизаны предупредили, что после такого "обстрела" обычно российские захватчики проводят обыски в местных, соответственно, призывали людей быть осторожными.

Ранее агентам АТЕШ удалось выяснить, что оккупанты в течение 3 дней планируют провести ряд провокаций и терактов на избирательных участках с целью обвинить проукраинское население полуострова в их организации и проведении.

Эти объявления были обнаружены не только в Джанкое, но и в Геническом, Мелитополе, Мариуполе, Донецке и Луганске, Токмаке.

Мы настоятельно рекомендуем в период проведения фейковых выборов, не посещать общественные места и избирательные участки.

На оккупированной территории Запорожской области рашисты тоже готовят провокации.

Вместе с тем, почти мгновенно, российские оккупанты по обстрелу в Каховке и Брилевке утверждают, что якобы это Вооруженные силы Украины нанесли удар по "избирательному участку", на котором "переизбирают" российского диктатора Владимира Путина.

Также россияне утверждают, что в Брилевке есть пострадавшие.

Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян во время "выборов"

По информации от активистов движения "Желтая Лента", с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины.

Активисты добавляют, что оккупанты собираются обвинить украинские войска в якобы провокациях.

Украинцев в оккупации призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта и находиться дома.

Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы, — призывают активисты.

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