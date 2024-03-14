В Мариуполе россияне начали облавы среди гражданских под "выборы"

В преддверии так называемых президентских выборов оккупанты начали облавы и поиски "диверсантов" в Мариуполе. В разных районах города захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев.

В Мариуполе оккупанты запугивают людей

В частности, боевики террористической организации "ДНР" задержали женщину, которую обвинили в "шпионаже и передаче сведений о местонахождении военнослужащих".

Задержание произошло показательно на камеры, чтобы запугать местное население, отметили в горсовете.

Там отметили, что россияне боятся мариупольцев и не доверяют им.

Так что даже досрочное голосование проводилось с военными, а на избирательных участках будут находиться вооруженные представители оккупантов. Все, чтобы местные жители сделали "правильный выбор", — говорится в сообщении. Поделиться

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

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Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта РФ.

Такие действия направлены на завышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию. Однако "выборы", как и оккупация, не будут признаны мировым общим, какие бы действия не совершала Москва.

Центр национального сопротивления призывает украинцев сообщать об участниках "избирательных участков" и других, кто помогает Москве проводить "выборы" на ТОТ. Анонимность обращений гарантирована.

Каждый из этих муртадов россиян после деоккупации понесет ответственность за свои действия.