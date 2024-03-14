У Маріуполі росіяни почали облави серед цивільних під "вибори"

Напередодні так званих президентських виборів окупанти розпочали облави та пошуки "диверсантів" у Маріуполі. У різних районах міста загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців.
У Маріуполі окупанти залякують людей
Зокрема, бойовики терористичної організації "ДНР" затримали жінку, яку звинуватили у "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців".
Затримання відбулося показово на камери, щоб залякати місцеве населення, наголосили у міськраді.
Там зазначили, що росіяни бояться маріупольців та не довіряють їм.
Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.
Росія підкупає пенсіонерів на ТОТ
Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує “гуманітарну допомогу”, але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта РФ.
Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте “вибори”, як й окупація, не будуть визнані світовою спільною, які б дії не вчиняла Москва.
Центр національного спротиву закликає українців повідомляти про учасників “виборчих дільниць” та інших хто допомагає москві проводити “вибори” на ТОТ. Анонімність звернень гарантована.
Кожен з цих посіпак росіян після деокупації понесе відповідальність за свої дії.
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