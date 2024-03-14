У Маріуполі росіяни почали облави серед цивільних під "вибори"

Напередодні так званих президентських виборів окупанти розпочали облави та пошуки "диверсантів" у Маріуполі. У різних районах міста загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців.

У Маріуполі окупанти залякують людей

Зокрема, бойовики терористичної організації "ДНР" затримали жінку, яку звинуватили у "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців".

Затримання відбулося показово на камери, щоб залякати місцеве населення, наголосили у міськраді.

Там зазначили, що росіяни бояться маріупольців та не довіряють їм.

Тож навіть дострокове голосування проводили із військовими, а на виборчих дільницях будуть знаходитися озброєні представники окупантів. Усе, щоб місцеві жителі зробили "правильний вибір, — йдеться у повідомленні. Поширити

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Росія підкупає пенсіонерів на ТОТ

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує “гуманітарну допомогу”, але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня. Кошти видають навіть без наявності паспорта РФ.

Такі дії направлені на завищення явки, що за задумом Кремля має легалізувати окупацію. Проте “вибори”, як й окупація, не будуть визнані світовою спільною, які б дії не вчиняла Москва.

Центр національного спротиву закликає українців повідомляти про учасників “виборчих дільниць” та інших хто допомагає москві проводити “вибори” на ТОТ. Анонімність звернень гарантована.

Кожен з цих посіпак росіян після деокупації понесе відповідальність за свої дії.