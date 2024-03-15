Россияне готовят возможные провокации во время "выборов" на оккупированных территориях Украины

Армия РФ на временно оккупированных территориях Украины планирует теракты в период проведения так называемых выборов президента РФ.
Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян во время "выборов"
По информации от активистов движения "Желтая Лента", с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины.
Активисты добавляют, что оккупанты собираются обвинить украинские войска в якобы провокациях.
Украинцев в оккупации призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта и находиться дома.
Что известно о выборах президента России
Выборы президента РФ состоятся в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.
Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.
В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.
Накануне главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали главы комитетов из 20 стран - Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.
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