Кремль пытается подчеркнуть экономические выгоды войны в преддверии выборов — Bloomberg

Уровень бедности в России за 2023 год опустился ниже 10%, пересекая впервые за более чем 12 лет исторический минимум.

Что известно о состоянии бедности в РФ

В издании пишут, что Россия приближается к президентским выборам в "хорошей" форме. Сейчас Кремль тратит большие средства на социальную поддержку семей, повышение пенсий, ипотечные субсидии и компенсации родственникам военнослужащих.

Речь идет о том, что "общественное недовольство экономикой почти не ощущается". С другой стороны, постоянным источником экономической обеспокоенности для Кремля остается быстрый рост цен, съедающий доходы россиян.

В противоположность этому рост зарплат превышает уровень инфляции. К примеру, среднемесячная заработная плата в 2023 году достигла более 74 тыс рублей (814 долл.). Это примерно на 30% выше двух лет назад. Причем, к 2023 году в России уже долгое время не наблюдался рост реального имеющегося дохода более чем на 5%.

Что говорят эксперты об экономике в России

Российский экономист Алекс Исаков для Bloomberg сказал, что расходы на военные нужды Россия накопила еще задового до полномасштабной агрессии. Но правительство может столкнуться с ситуацией выбора между сокращением расходов или повышением налогов. Ведь с одной стороны высокие военные и социальные выплаты действительно могут продолжить стимулировать рост цен.

Исаков дополнил, что со временем высокие цены и спрос превзойдет показатели "вливания" денег в конкретные сферы, то есть предложение.

Например, годовой рост цен в феврале 2024 г. ускорился в феврале до 7,7% с 7,4%.

Кроме того, дефицит федерального бюджета на конец февраля уже составляет 1,5 триллиона рублей — тогда как российский Минфин запланировал на весь 2024 год дефицит размером 1,6 триллиона рублей. В то же время, денежные резервы уже сократились вдвое.