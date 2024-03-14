Кремль намагається підкреслити економічні вигоди війни напередодні виборів — Bloomberg
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кремль намагається підкреслити економічні вигоди війни напередодні виборів — Bloomberg

Кремль
Джерело:  Bloomberg

Рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум.

Що відомо про стан щодо бідності в РФ

У виданні пишуть, що Росія наближається до президентський виборів у "хорошій" формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців. 

Ідеться, що "суспільне невдоволення економікою майже не відчувається". З іншого боку — постійним джерелом економічного занепокоєння для Кремля залишається швидке зростання цін, яке з'їдає доходи росіян. 

На противагу цьому зростання зарплат перевищує рівень інфляції. Наприклад, середньомісячна заробітна плата у 2023 році сягнула понад 74 тис рублів (814 дол). Це приблизно на 30% вище, ніж два роки тому. Причому, до 2023 року в Росії вже довгий час не спостерігалося зростання реального наявного доходу на понад 5%.

Що кажуть експерти про економіку в Росії

Російський економіст Алєкс Ісаков для Bloomberg сказав, що витрати на військові потреби Росія накопичила ще задового до повномасштабної агресії. Але уряд таки може зіткнутися з ситуацією вибору між скороченням видатків або підвищенням податків. Адже з одного боку високі військові та соціальні виплати насправді можуть продовджити стимулювати зростання цін. 

Ісаков доповнив, що з часом високі ціни та попит перевершать показники "вливання" грошей в конкретні сфери, себто пропозицію.

Наприклад, річне зростання цін у лютому 2024 прискорилося в лютому до 7,7% з 7,4%.

Крім того, цьогорічний дефіцит федерального бюджету на кінець лютого уже становить 1,5 трильйона рублів — тоді як російський Мінфін запланував на увесь 2024 рік дефіцит розміром 1,6 трильйона рублів. Водночас грошові резерви вже скоротилися вдвічі. 

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