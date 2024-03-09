Лубинец призвал международных партнеров не освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины.
Почему не нужно освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины
Лубинец отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в частности, и благодаря пропагандистским кампаниям, направленным не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.
Он подчеркнул, что «Украина – независимая и суверенная, а российские «выборы» на ВТО – нелегитимные».
Незаконные "выборы" президента России начались на захваченных территориях Запорожской области
На временно оккупированных территориях Запорожской области сегодня начинается "досрочное голосование" в "выборах" президента России, незаконно организованных захватчиками.
Чтобы усилить давление на население на ВТО, российские власти отправили туда спецотряды, которые будут фальсифицировать результаты во время проведения псевдоголосования, а также оккупанты увеличили количество правоохранителей во временно оккупированном Запорожском регионе с целью контроля организации избирательного процесса.
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