Лубинец призвал международных партнеров не освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины.

Почему не нужно освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины

Лубинец отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в частности, и благодаря пропагандистским кампаниям, направленным не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.

Это обостряется в преддверии псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ТОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются приобщить к этому иностранных журналистов. Цель остается одной – сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но и для граждан других стран. Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ТОТ Украины, связанных с псевдовыборами, — отметил Лубинец. Поделиться

Он подчеркнул, что «Украина – независимая и суверенная, а российские «выборы» на ВТО – нелегитимные».

Они нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ТОТ Украины юридически запрещена через территорию России. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием, – пояснил Лубинец. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной рады по правам человека

Незаконные "выборы" президента России начались на захваченных территориях Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области сегодня начинается "досрочное голосование" в "выборах" президента России, незаконно организованных захватчиками.

"В течение трех недель у жителей ВТО будут собирать голоса в поддержку Путина — члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения. С 15 по 17 марта людей будут сгонять на "избирательные участки", чтобы выполнить задачи от Кремля и местных гауляйтеров: собрать поддержку диктатора на уровне 94%", — говорится в сообщении. Поделиться

Чтобы усилить давление на население на ВТО, российские власти отправили туда спецотряды, которые будут фальсифицировать результаты во время проведения псевдоголосования, а также оккупанты увеличили количество правоохранителей во временно оккупированном Запорожском регионе с целью контроля организации избирательного процесса.