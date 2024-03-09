Лубинец призвал международных партнеров не освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Лубинец призвал международных партнеров не освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины

Дмитрий Лубинец
Лубинец призвал международных партнеров не освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины
Читати українською

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не участвовать в освещении событий, связанных с псевдовыборами на временно захваченных территориях Украины.

Почему не нужно освещать "выборы" на оккупированных территориях Украины

Лубинец отметил, что с 2014 года в Украине враг пытается достичь своих военных и политических целей, в частности, и благодаря пропагандистским кампаниям, направленным не только на россиян, но и на украинцев и международную аудиторию.

Это обостряется в преддверии псевдовыборов "президента" страны-агрессора на ТОТ. Оккупанты используют свои пропагандистские медиа и "рупоров Кремля" для освещения этих "выборов", а также пытаются приобщить к этому иностранных журналистов. Цель остается одной – сделать видимость законности не только для внутренней аудитории, но и для граждан других стран. Поэтому обращаюсь к международным партнерам и иностранным журналистам: не участвуйте в освещении событий на ТОТ Украины, связанных с псевдовыборами, — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что «Украина – независимая и суверенная, а российские «выборы» на ВТО – нелегитимные».

Они нарушают международное гуманитарное право. Кроме этого, поездка на ТОТ Украины юридически запрещена через территорию России. Также это может быть опасно для вашей жизни, поскольку там продолжаются боевые действия, а по улицам ходят российские военные с оружием, – пояснил Лубинец.

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной рады по правам человека

Незаконные "выборы" президента России начались на захваченных территориях Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области сегодня начинается "досрочное голосование" в "выборах" президента России, незаконно организованных захватчиками.

"В течение трех недель у жителей ВТО будут собирать голоса в поддержку Путина — члены "избиркомов" с ящиками на в сопровождении вооруженных силовиков придут в каждый дом, будут останавливать на улицах, посетят социальные учреждения. С 15 по 17 марта людей будут сгонять на "избирательные участки", чтобы выполнить задачи от Кремля и местных гауляйтеров: собрать поддержку диктатора на уровне 94%", — говорится в сообщении.

Чтобы усилить давление на население на ВТО, российские власти отправили туда спецотряды, которые будут фальсифицировать результаты во время проведения псевдоголосования, а также оккупанты увеличили количество правоохранителей во временно оккупированном Запорожском регионе с целью контроля организации избирательного процесса.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Псевдовыборы в Херсонской области. Партизаны взорвали авто российских военных с бюллетенями
Псевдовыборы в Херсонской области. Партизаны взорвали авто российских военных с бюллетенями
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС не признает псевдовыборы РФ на оккупированных территориях — заявление
ЕС не признает псевдовыборы РФ на оккупированных территориях — заявление
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль будет проводить псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Украины
Выборы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?