Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, повязаних із псевдовиборами на тимчасово захоплених територіях України.
Чому не треба висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України
Лубінець зауважив, що з 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям, які спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.
Він наголосив, що «Україна — незалежна та суверенна, а російські «вибори» на ТОТ — нелегітимні».
Незаконні "вибори" президента рф розпочалися на захоплених територіях Запорізької області розпочалися
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відсьогодні розпочинається "дострокове голосування" у "виборах" президента росії, незаконно організованих загарбниками.
Щоб посилити тиск на населення на ТОТ, російська влада відправила туди спецзагони, які будуть фальсифікувати результати під час проведення псевдоголосування. Також окупанти збільшили кількість правоохоронців у тимчасово окупованому Запорізькому регіоні з метою контролю організації виборчого процесу.
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