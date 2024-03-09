Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, повязаних із псевдовиборами на тимчасово захоплених територіях України.

Чому не треба висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Лубінець зауважив, що з 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям, які спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.

Це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" країни-агресора на ТОТ. Окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучити до цього іноземних журналістів. Мета залишається одною — зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн. Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов'язаних із псевдовиборами, — зазначив Лубінець. Поширити

Він наголосив, що «Україна — незалежна та суверенна, а російські «вибори» на ТОТ — нелегітимні».

Вони порушують міжнародне гуманітарне право. Окрім цього, поїздка на ТОТ України юридично заборонена через територію Росії. Також це може бути небезпечно для вашого життя, оскільки там тривають бойові дії, а вулицями ходять російські військові зі зброєю, — пояснив Лубінець. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної ради з прав людини

Незаконні "вибори" президента рф розпочалися на захоплених територіях Запорізької області розпочалися

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відсьогодні розпочинається "дострокове голосування" у "виборах" президента росії, незаконно організованих загарбниками.

"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи.З 15 по 17 березня людей зганятимуть на "виборчі дільниці", щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%", — йдеться в повідомленні. Поширити

Щоб посилити тиск на населення на ТОТ, ​російська влада відправила туди спецзагони, які будуть фальсифікувати результати під час проведення псевдоголосування.​ Також окупанти збільшили кількість правоохоронців у тимчасово окупованому Запорізькому регіоні з метою контролю організації виборчого процесу.​