Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Дмитро Лубінець
Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів та іноземних журналістів не брати участі у висвітленні подій, повязаних із псевдовиборами на тимчасово захоплених територіях України.

Чому не треба висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України

Лубінець зауважив, що з 2014 року в Україні ворог намагається досягти своїх військових і політичних цілей, зокрема, і завдяки пропагандистським кампаніям, які спрямовані не тільки на росіян, але й на українців і міжнародну аудиторію.

Це загострюється напередодні псевдовиборів "президента" країни-агресора на ТОТ. Окупанти використовують свої пропагандистські медіа та "рупорів Кремля" для висвітлення цих "виборів", а також намагаються долучити до цього іноземних журналістів. Мета залишається одною — зробити видимість законності не тільки для внутрішньої аудиторії, але й для громадян інших країн. Тому звертаюся до міжнародних партнерів та іноземних журналістів: не беріть участь у висвітленні подій на ТОТ України, пов'язаних із псевдовиборами, — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що «Україна — незалежна та суверенна, а російські «вибори» на ТОТ — нелегітимні».

Вони порушують міжнародне гуманітарне право. Окрім цього, поїздка на ТОТ України юридично заборонена через територію Росії. Також це може бути небезпечно для вашого життя, оскільки там тривають бойові дії, а вулицями ходять російські військові зі зброєю, — пояснив Лубінець.

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної ради з прав людини

Незаконні "вибори" президента рф розпочалися на захоплених територіях Запорізької області розпочалися

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відсьогодні  розпочинається "дострокове голосування" у "виборах" президента росії, незаконно організованих загарбниками.

"Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна — члени "виборчкомів" зі скриньками на в супроводі озброєних силовиків прийдуть в кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи.З 15 по 17 березня людей зганятимуть на "виборчі дільниці", щоб виконати завдання від Кремля і місцевих гауляйтерів: зібрати підтримку диктатора на рівні 94%", — йдеться в повідомленні.

Щоб посилити тиск на населення на ТОТ, ​російська влада відправила туди спецзагони, які будуть фальсифікувати результати під час проведення псевдоголосування.​ Також окупанти збільшили кількість правоохоронців у тимчасово окупованому Запорізькому регіоні з метою контролю організації виборчого процесу.​

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