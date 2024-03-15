Росіяни готують можливі провокації під час "виборів" на окупованих територіях України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни готують можливі провокації під час "виборів" на окупованих територіях України

вибори
Джерело:  Жовта Стрічка

Армія РФ на тимчасово окупованих територіях Україні планує теракти у період проведення так званих "виборів" президента РФ. 

Українців в окупації попередили про можливі провокації росіян на під час "виборів"

За інформацією від активістів руху "Жовта Стрічка" з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України.

Активісти додають, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.

Українців в окупації закликали не підходити до "виборчих дільниць" з 15 до 17 березня та перебувати вдома.

Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори, — закликають активісти.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ.

Напередодні очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України. Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн — України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

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