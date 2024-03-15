Россияне планируют фальсифицировать выборы с помощью мертвых солдат РФ – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне планируют фальсифицировать выборы с помощью мертвых солдат РФ – ГУР

ГУР
Россияне планируют фальсифицировать выборы с помощью мертвых солдат РФ – ГУР
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Руководство Минобороны РФ разрешило военнослужащим, принимающим участие в войне против Украины голосовать на выборах президента даже не появляясь на избирательных участках.

В РФ придумали новый способ фальсифицировать псевдовыборы Путина

Как отметили в ГУР, К числу "избирателей" планируют добавить и недавно погибших, пропавших без вести или попавших в плен.

Это значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачи по фальсификации результатов. Согласно последним указаниям главного военно-политического управления МО РФ критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании, говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что для подтверждения личности не требуется паспорт или военный билет — достаточно фотокопии документов.

Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей путина, привлекая к "голосованию" "мертвые души", сообщили в разведке.

В ГУР отметили, что ввиду потерь войск РФ в Украине "число тех, кто таким образом "поддержит" Путина может оказаться достаточно значительным".

Что известно о выборах президента России

Выборы президента РФ состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.

Накануне главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали главы комитетов из 20 стран — Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

В Госдепе также заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

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