Госдеп США осудил псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Украины

США не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

В США отреагировали на выборы президента РФ на оккупированных украинских территориях

Как заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, США осуждают постоянные усилия России, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины путем проведения фейковых выборов на оккупированных украинских территориях.

Чтобы было понятно, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым — это Украина, — заявил Миллер. Поделиться

Он добавил, что результаты этих выборов будут продиктованы Москвой и не могут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, которых заставляют на них голосовать.

Этот спектакль лишь еще больше продемонстрирует пренебрежение Россией к своим обязательствам по международному праву. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Он сообщил, что США будут продолжать использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость свободных стран, включая тех, кто служит наблюдателями на фейковых выборах Кремля на оккупированных территориях Украины.

Что известно о выборах президента России

Выборы президента РФ состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.

На оккупированных территориях, в частности в Луганской области, оккупационные власти в феврале приступили к подготовке для проведения псевдоголосования. Оно продлится несколько дней, будет возможность голосовать дома, рассказывал начальник Северодонецкой МВА Роман Власенко.

Кроме того, в тех населенных пунктах, где есть интернет, оккупанты пытаются устроить онлайн голосование. Принять участие в этих выборах можно будет не только с российским, но и украинским паспортом.