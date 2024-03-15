Госдеп США осудил псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Госдеп США осудил псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Украины

Госдеп США
сша
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США не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

В США отреагировали на выборы президента РФ на оккупированных украинских территориях

Как заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, США осуждают постоянные усилия России, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины путем проведения фейковых выборов на оккупированных украинских территориях.

Чтобы было понятно, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым — это Украина, — заявил Миллер.

Он добавил, что результаты этих выборов будут продиктованы Москвой и не могут отражать свободное волеизъявление граждан Украины, которых заставляют на них голосовать.

Этот спектакль лишь еще больше продемонстрирует пренебрежение Россией к своим обязательствам по международному праву.

Мэтью Миллер

Мэтью Миллер

Спикер Госдепа США

Он сообщил, что США будут продолжать использовать все имеющиеся инструменты для привлечения к ответственности лиц, ответственных за действия, подрывающие суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость свободных стран, включая тех, кто служит наблюдателями на фейковых выборах Кремля на оккупированных территориях Украины.

Что известно о выборах президента России

Выборы президента РФ состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.

На оккупированных территориях, в частности в Луганской области, оккупационные власти в феврале приступили к подготовке для проведения псевдоголосования. Оно продлится несколько дней, будет возможность голосовать дома, рассказывал начальник Северодонецкой МВА Роман Власенко.

Кроме того, в тех населенных пунктах, где есть интернет, оккупанты пытаются устроить онлайн голосование. Принять участие в этих выборах можно будет не только с российским, но и украинским паспортом.

Накануне главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины. Совместное заявление подписали главы комитетов из 20 стран — Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

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