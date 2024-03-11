Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил президенту Владимиру Зеленскому по поводу планов кремлевского диктатора Владимира Путина усилить мобилизацию россиян после президентских выборов.
Что известно о вероятном усилении мобилизации в России после выборов
Глава государства подчеркнул, что сейчас перед мировым сообществом стоит непростая задача развеять больную фантазию кремлевского диктатора, что у него якобы достаточно времени для продолжения войны против Украины.
Зеленский отреагировал на заявления Папы Римского по поводу перемирия с РФ
Глава государства исключил любую вероятность мирных переговоров со страной-агрессорой РФ в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры.
Также Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.
Несмотря на это, Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира".
Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".
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