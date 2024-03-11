Что известно о вероятном усилении мобилизации в России после выборов

На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. В первую очередь военные планы России. Не только против нашего государства – против других народов тоже, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед мировым сообществом стоит непростая задача развеять больную фантазию кремлевского диктатора, что у него якобы достаточно времени для продолжения войны против Украины.

Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься – каждый лидер. Благодарю всех, кто помогает, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский отреагировал на заявления Папы Римского по поводу перемирия с РФ

Глава государства исключил любую вероятность мирных переговоров со страной-агрессорой РФ в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры.

Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучение молодых призывников, – объясняет Зеленский. Поделиться

Также Зеленский считает, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.

Несмотря на это, Зеленский отмечает создание "мирного плана", который может быть составлен в Швейцарии во время "Саммита мира".

Страны, поддерживающие этот план, могли бы затем "передать его представителям Российской Федерации".