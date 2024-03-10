Зеленский обсудил с Макроном его визит в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном по поводу его предстоящего визита в Украину.
Что известно о разговоре Зеленского с Макроном
Президент подчеркнул, что выразил благодарность французскому лидеру за мощный пакет оборонной помощи, о котором было объявлено еще 16 февраля, а также за личное лидерство по началу коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.
Что известно о визите Макрона в Украину
Отметим, что в последних заявлениях Макрон обещал приехать в Украину к середине марта.
В ходе визита Макрона в Украину будут объявлены новые детали о военной поддержке со стороны Франции.
Украина ожидает визит Макрона, и отметил, что уже скоро французский президент посетит нашу страну.
Сейчас Украина ожидает несколько десятков систем от французской стороны и партнеров.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
В МИД Франции подчеркнули, что Украина не просила отправить западные войска. В то же время, ничего нельзя исключать в течение следующих месяцев.
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