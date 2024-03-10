Зеленский обсудил с Макроном его визит в Украину
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Зеленский обсудил с Макроном его визит в Украину

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном по поводу его предстоящего визита в Украину.

Что известно о разговоре Зеленского с Макроном

Провел длительный и, как всегда, предметный телефонный разговор с президентом Франции. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, недавно состоявшейся в Париже, - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что выразил благодарность французскому лидеру за мощный пакет оборонной помощи, о котором было объявлено еще 16 февраля, а также за личное лидерство по началу коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей предстоящей встречи в Украине в ближайшее время, – отметил Зеленский.

Что известно о визите Макрона в Украину

Отметим, что в последних заявлениях Макрон обещал приехать в Украину к середине марта.

В ходе визита Макрона в Украину будут объявлены новые детали о военной поддержке со стороны Франции.

Украина ожидает визит Макрона, и отметил, что уже скоро французский президент посетит нашу страну.

Сейчас Украина ожидает несколько десятков систем от французской стороны и партнеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

В МИД Франции подчеркнули, что Украина не просила отправить западные войска. В то же время, ничего нельзя исключать в течение следующих месяцев.

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