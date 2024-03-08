Макрон назвал условие введения войск Франции в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает возможность отправки войск в Украину. Это может произойти в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.
Когда Франция может ввести войска в Украину
Соответствующее заявление Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями.
Представитель ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла после встречи заявил, что "нет никаких ограничений и красных линий". А координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар сказал, что "приехал на встречу обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным".
В свою очередь представитель коммунистов Руссел рассказал СМИ, что Макрон показал карты возможных новых направлений ударов россиян.
Идея Макрона об отправке войск
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.
При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта
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