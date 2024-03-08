Макрон назвав умову введення військ Франції в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон допускає можливість відправлення військ в Україну. Це може статися у разі повторно наступу російських військ на Київ чи Одесу.
Коли Франція може ввести війська в Україну
Відповідну заяву Макрон зробив на зустрічі з парламентськими партіями.
Представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла після зустрічі заявив, що "немає жодних обмежень та червоних ліній". А координатор партії "Нескорена Франція" Мануель Бомпар сказав, що "приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним".
Своєю чергою представник комуністів Руссел розповів ЗМІ, що Макрон показав карти можливих нових напрямків ударів росіян.
Ідея Макрона про відправлення військ
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.
Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.
При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.
Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту
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