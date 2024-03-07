Нова помилка Макрона може врятувати Україну — The Hill
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Нова помилка Макрона може врятувати Україну — The Hill

Еммануель Макрон
Джерело:  The Hill

На переконання редакції The Hill, гучна заява французького лідера Еммануеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну була “дипломатичною помилкою”. Однак журналісти припускають, що саме ця “помилка” може посприяти перемозі нашої країни у війні з Росією.

Макрон підштовхує Європу до рішучих дій заради України

Журналісти звертають увагу на те, що скандальна заява Макрона не була узгоджена з союзниками і стала несподіванкою для майже всіх членів Альянсу.

Видання The Hill переконане в тому, що слова французького лідера були знаком не лише для Кремля, а й для офіційного Вашингтона.

Кремлю він передав повідомлення, що Європа зробить все можливе, аби не дати Росії виграти цю війну, і що зусилля Москви є марними. А у Вашингтон пішло повідомлення про те, що Європа не має наміру смиренно очікувати вирішення своєї долі американськими виборцями у битві Трампа з Байденом.

Попри те, що спочатку здавалося, що позиція Макрона не знайшла підтримку серед союзників України, однак згодом ситуація почала змінюватися.

Дедалі більше країн підтримують ідею Макрона щодо України

З заявою з цього приводу виступила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Вона нагадала членам НАТО, що нараз "на столі є все, щоб допомогти Україні перемогти Путіна".

За словами лідера Чехії Петра Павела, "не повинно бути обмежень щодо можливостей підтримки України".

Я за пошук нових шляхів, у тому числі продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де не слід.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Ба більше, згодом у Канади заявили про готовність відправити війська в Україну для виконання небойових місій.

Журналісти дійшли висновку, що Макрон все-таки зміг підштовхнути Європу до більш рішучих дій, які можуть забезпечити перемогу України.

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