Нова помилка Макрона може врятувати Україну — The Hill

На переконання редакції The Hill, гучна заява французького лідера Еммануеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну була “дипломатичною помилкою”. Однак журналісти припускають, що саме ця “помилка” може посприяти перемозі нашої країни у війні з Росією.
Макрон підштовхує Європу до рішучих дій заради України
Журналісти звертають увагу на те, що скандальна заява Макрона не була узгоджена з союзниками і стала несподіванкою для майже всіх членів Альянсу.
Видання The Hill переконане в тому, що слова французького лідера були знаком не лише для Кремля, а й для офіційного Вашингтона.
Попри те, що спочатку здавалося, що позиція Макрона не знайшла підтримку серед союзників України, однак згодом ситуація почала змінюватися.
Дедалі більше країн підтримують ідею Макрона щодо України
З заявою з цього приводу виступила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Вона нагадала членам НАТО, що нараз "на столі є все, щоб допомогти Україні перемогти Путіна".
За словами лідера Чехії Петра Павела, "не повинно бути обмежень щодо можливостей підтримки України".
Ба більше, згодом у Канади заявили про готовність відправити війська в Україну для виконання небойових місій.
Журналісти дійшли висновку, що Макрон все-таки зміг підштовхнути Європу до більш рішучих дій, які можуть забезпечити перемогу України.
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