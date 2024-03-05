Французький лідер Еммануель Макрон, розмірковуючи про російсько-українську війну, публічно закликав міжнародну спільноту активізуватися і "не бути боягузами".

Макрон здивував новою заявою про Україну

Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Еммануель Макрон Президент Франції

Як зазначає французький лідер, офіційні Париж та Прага "чудово усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі)”.

Він також звернув увагу на те, що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на членів Євросоюзу.

Ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає, — наголосив Еммануель Макрон. Поширити

За попередніми даними, під час свого візиту до Праги президент Франції має намір детально обговорити підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо надання Україні 800 тисяч боєприпасів.

Макрон натякнув, що його країна зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, як це буде відбуватися.

Макрон просуває ідею введення західних військ в Україну

Нещодавно президент Франції наголосив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну.

За словами Еммануеля Макрона, його резонансні слова були ретельно продумані.

Однак його ідея не зустріла підтримки серед членів НАТО.

Більшість союзників Києва одразу виключили відправку військ в Україну — в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США.