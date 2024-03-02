Члени команди німецького лідера Олафа Шольца стурбовані через його конфлікт з президентом Франції Еммануелем Макроном.
У Німеччині бояться серйозного розколу між Шольцом та Макроном
З коментарем з цього приводу виступив Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах.
Він закликає лідерів Німеччини та Франції об'єднати свої зусилля заради допомоги українському народу.
Ще один інсайдер видання скаржиться на "глибоко вкорінене нерозуміння один одного"між Макроном та Шольцом.
У Берліні переконані в тому, що президент Франції робить недостатньо для допомоги Києву.
Як у Франції коментують невдоволення німецької влади
Глава МЗС Франції Стефан Сежурне запевняє, що між офіційними Парижем та Берліном немає розколу, хоча й він не заперечує розбіжності між Макроном і Шольцем у питаннях допомоги Україну.
За словами дипломата, Франція та Німеччина мають "різний ступінь зобов'язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".
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