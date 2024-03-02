Небезпечно для України. У Німеччині панікують через позицію Макрона
Категорія
Політика
Дата публікації

Небезпечно для України. У Німеччині панікують через позицію Макрона

Шольц та Макрон
Джерело:  Spiegel

Члени команди німецького лідера Олафа Шольца стурбовані через його конфлікт з президентом Франції Еммануелем Макроном.

У Німеччині бояться серйозного розколу між Шольцом та Макроном

З коментарем з цього приводу виступив Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах.

Він закликає лідерів Німеччини та Франції об'єднати свої зусилля заради допомоги українському народу.

Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України, — попередив німецький дипломат.

Ще один інсайдер видання скаржиться на "глибоко вкорінене нерозуміння один одного"між Макроном та Шольцом.

У Берліні переконані в тому, що президент Франції робить недостатньо для допомоги Києву.

Україна зараз потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і засобів протиповітряної оборони… В Європі зараз всі ховаються один за одного, а Кремль посміхається, — обурюється Міхаель Рот.

Як у Франції коментують невдоволення німецької влади

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне запевняє, що між офіційними Парижем та Берліном немає розколу, хоча й він не заперечує розбіжності між Макроном і Шольцем у питаннях допомоги Україну.

Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань.

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне

Глава МЗС Франції

За словами дипломата, Франція та Німеччина мають "різний ступінь зобов'язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".

Я говорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, ми побачимося наступного вівторка в Парижі. Є бажання поговорити один з одним, — сказав Сежурне.

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