Члены команды немецкого лидера Олафа Шольца обеспокоены его конфликтом с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Германии боятся серьезного раскола между Шольцом и Макроном

С комментарием по этому поводу выступил Михаэль Рот, глава комитета по иностранным делам.

Он призывает лидеров Германии и Франции объединить свои усилия для помощи украинскому народу.

Мы не можем позволить себе франко-германский конфликт. Это опасно для Украины, — предупредил немецкий дипломат. Поделиться

Еще один инсайдер издания жалуется на "глубоко укоренившееся непонимание друг друга" между Макроном и Шольцом.

В Берлине убеждены, что президент Франции делает недостаточно для помощи Киеву.

Украина сейчас нуждается в прагматичной, быстрой помощи, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны… В Европе сейчас все прячутся друг за друга, а Кремль улыбается, — возмущается Михаэль Рот. Поделиться

Как во Франции комментируют недовольство немецких властей

Глава МИД Франции Стефан Сежурне уверяет, что между официальными Парижем и Берлином нет раскола, хотя и он не отрицает разногласия между Макроном и Шольцем в вопросах помощи Украине.

Не существует франко-германского столкновения, мы согласны по 80% вопросов. Стефан Сежурное Глава МИД Франции

По словам дипломата, Франция и Германия имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в том числе "относительно ракет".