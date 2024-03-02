Члены команды немецкого лидера Олафа Шольца обеспокоены его конфликтом с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В Германии боятся серьезного раскола между Шольцом и Макроном
С комментарием по этому поводу выступил Михаэль Рот, глава комитета по иностранным делам.
Он призывает лидеров Германии и Франции объединить свои усилия для помощи украинскому народу.
Еще один инсайдер издания жалуется на "глубоко укоренившееся непонимание друг друга" между Макроном и Шольцом.
В Берлине убеждены, что президент Франции делает недостаточно для помощи Киеву.
Как во Франции комментируют недовольство немецких властей
Глава МИД Франции Стефан Сежурне уверяет, что между официальными Парижем и Берлином нет раскола, хотя и он не отрицает разногласия между Макроном и Шольцем в вопросах помощи Украине.
По словам дипломата, Франция и Германия имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в том числе "относительно ракет".
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