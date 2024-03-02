Опасно для Украины. В Германии паникуют из-за позиции Макрона
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Политика
Дата публикации

Опасно для Украины. В Германии паникуют из-за позиции Макрона

Шольц и Макрон
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Источник:  Spiegel

Члены команды немецкого лидера Олафа Шольца обеспокоены его конфликтом с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Германии боятся серьезного раскола между Шольцом и Макроном

С комментарием по этому поводу выступил Михаэль Рот, глава комитета по иностранным делам.

Он призывает лидеров Германии и Франции объединить свои усилия для помощи украинскому народу.

Мы не можем позволить себе франко-германский конфликт. Это опасно для Украины, — предупредил немецкий дипломат.

Еще один инсайдер издания жалуется на "глубоко укоренившееся непонимание друг друга" между Макроном и Шольцом.

В Берлине убеждены, что президент Франции делает недостаточно для помощи Киеву.

Украина сейчас нуждается в прагматичной, быстрой помощи, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны… В Европе сейчас все прячутся друг за друга, а Кремль улыбается, — возмущается Михаэль Рот.

Как во Франции комментируют недовольство немецких властей

Глава МИД Франции Стефан Сежурне уверяет, что между официальными Парижем и Берлином нет раскола, хотя и он не отрицает разногласия между Макроном и Шольцем в вопросах помощи Украине.

Не существует франко-германского столкновения, мы согласны по 80% вопросов.

Стефан Сежурное

Стефан Сежурное

Глава МИД Франции

По словам дипломата, Франция и Германия имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в том числе "относительно ракет".

Я говорил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, мы увидимся скоро в Париже. Есть желание поговорить друг с другом, — сказал Сежурное.

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