У Білому домі висловилися про заяву Макрона щодо відправки військ в Україну

Сполучені Штати не відправлятимуть до України своїх військ, аби ті виконували там бойові дії. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Що думають в США щодо заяви Макрона про відправку військ в Україну

Що ж, це суверенне рішення, яке кожен член НАТО мав би прийняти сам. Ви чули, як генеральний секретар Столтенберг сам казав, що не має планів чи намірів — безумовно — під егідою НАТО, розміщувати війська на місцях, — сказав Кірбі . Поширити

Також він додав, що президент Байден з самого початку цього конфлікту чітко заявив: на території України не буде військ США, які будуть виконувати бойові дії.

Це зазначив Кірбі у відповідь на питання, як би США поставилися до того, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу надішлють свої війська в Україну.

Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутній.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії.

Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.