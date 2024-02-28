В Белом доме высказались о заявлении Макрона по поводу отправки войск в Украину

Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину свои войска, чтобы те выполняли там боевые действия. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Что думают в США о заявлении Макрона об отправке войск в Украину
Также он добавил, что президент Байден с самого начала этого конфликта ясно заявил: на территории Украины не будет войск США, которые будут выполнять боевые действия.
Это отметил Кирби в ответ на вопрос, как бы США отнеслись к тому, что страны-члены Североатлантического Альянса направят свои войска в Украину.
Что известно об отправке войск стран Запада в Украину
26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.
В частности, на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.
Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия."
Отметим, что против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности.
Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всестороннюю помощь Киеву.
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