В Белом доме высказались о заявлении Макрона по поводу отправки войск в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме высказались о заявлении Макрона по поводу отправки войск в Украину

Джон Кирби
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Источник:  Пресс-служба Белого дома

Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину свои войска, чтобы те выполняли там боевые действия. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Что думают в США о заявлении Макрона об отправке войск в Украину

Что ж, это суверенное решение, которое каждый член НАТО должен принять сам. Вы слышали, как генеральный секретарь Столтенберг сам говорил, что нет планов или намерений — безусловно — под эгидой НАТО, размещать войска на местах, — сказал Кирби.

Также он добавил, что президент Байден с самого начала этого конфликта ясно заявил: на территории Украины не будет войск США, которые будут выполнять боевые действия.

Это отметил Кирби в ответ на вопрос, как бы США отнеслись к тому, что страны-члены Североатлантического Альянса направят свои войска в Украину.

Что известно об отправке войск стран Запада в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия."

Отметим, что против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всестороннюю помощь Киеву.

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