Ввод западных войск в Украину. Еще две страны высказались против предложения Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил идею отправки войск стран Европы в Украину в будущем. Некоторые лидеры поддерживают это предложение, но многие выступают против.
Испания и Италия не хотят отправлять военных в Украину
Испания и Италия не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.
Об этом сообщает Reuters .
По словам пресс-секретаря правительства Испании Пилар Аллегрии, Мадрид не согласился с предложением президента Франции Эмманюэля Макрона по отправке войск в Украину. Она заявила, что помощь должна быть ограничена только оружием и другими материалами.
В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна также против отправки войск в Украину. Он считает, что возможность отправки западных войск в Украину — "это идея Макрона".
Что известно об отправке войск стран Запада в Украину
26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.
В частности, на саммите президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.
Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили: "Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия."
Отметим, что против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такой возможности.
Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", несмотря на всестороннюю помощь Киеву.
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