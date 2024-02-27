Введення західних військ в Україну. Ще дві країни висловилися проти пропозиції Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон подав ідею відправки військ країн Європи в Україну у майбутньому. Деякі лідери підтримують цю пропозицию, але багато хто виступає проти.

Іспанія та Італія не хочуть відправляти військових в Україну

Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речниці уряду Іспанії Пілар Алегрії, Мадрид не погодився з пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ в Україну. Вона заявила, що допомога має бути обмежена лише зброєю та іншими матеріалами.

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Водночас голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну. Він вважає, що можливість відправлення західних військ в Україну — "це ідея Макрона".

Але коли ви говорите про відправку військ, ви повинні бути дуже обережними, тому що ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією. Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відправки італійських військ воювати в Україну. Антоніо Таяні Голова МЗС Італії

Що відомо про відправку військ країн Заходу в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутній.

Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали: "Ніяких танків, ніяких літаків, ніяких ракет дальнього радіусу дії.

Зазначимо, що наразі проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", незважаючи на всебічну допомогу Києву.