Макрон пропонував НАТО реалізувати секретний план щодо України

Декілька тижнів тому французький лідер Еммануель Макрон звернувся до своїх колег по НАТО з листом, у якому пропонувалося розглянути сценарій введення західних військ в Україну.

Макрон дійсно закликав ввести війська НАТО для допомоги ЗСУ

Такими даними поділився експосол США в НАТО Іво Даалдер.

За його словами, у згаданому у листі пропонувалося створити коаліцію для введення військових в Україну, зокрема для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, кібероперацій та допомоги в розмінуванні.

Однак пропозиція офіційного Парижа не знайшла підтримки серед членів НАТО, однак Макрона це не зупинило, тому він уже публічно підняв це питання.

На переконання Іво Даалдера президент Франції "час від часу любить кидати риторичні бомби".

Однак його колеги на Заході сприймають це лише як гучні заяви.

Отримання прихильності, не заплативши ціну, здається, закладено в ДНК Макрона. І в цьому сенсі його остання заява є ще одним прикладом того, як французький президент намагається набрати геополітичних балів — зазначає американський посол. Поширити

Даалдер також припустив, що сценарій введення західних військ в Україну потрібно було обговорювати за зачиненими дверима.

Цілком можливо, тоді б партнери Києва могли б домовитися про щось конкретне та вагоме.

Які країни можуть ввести свої війська в Україну

Після гучної заяви президента Франції лише три країни допускають можливість введення своїх військ в Україну.

Йдеться про Естонію, Канаду та Францію.

Головна умова офіційної Оттави — все це відбувається далеко від лінії фронту, а її війська будуть виконувати чітку, небойову роль, — заявив нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер. Поширити

Зі схожою заявою виступив офіційний Париж.