Макрон пропонував НАТО реалізувати секретний план щодо України

Декілька тижнів тому французький лідер Еммануель Макрон звернувся до своїх колег по НАТО з листом, у якому пропонувалося розглянути сценарій введення західних військ в Україну.
Макрон дійсно закликав ввести війська НАТО для допомоги ЗСУ
Такими даними поділився експосол США в НАТО Іво Даалдер.
За його словами, у згаданому у листі пропонувалося створити коаліцію для введення військових в Україну, зокрема для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, кібероперацій та допомоги в розмінуванні.
Однак пропозиція офіційного Парижа не знайшла підтримки серед членів НАТО, однак Макрона це не зупинило, тому він уже публічно підняв це питання.
На переконання Іво Даалдера президент Франції "час від часу любить кидати риторичні бомби".
Однак його колеги на Заході сприймають це лише як гучні заяви.
Даалдер також припустив, що сценарій введення західних військ в Україну потрібно було обговорювати за зачиненими дверима.
Цілком можливо, тоді б партнери Києва могли б домовитися про щось конкретне та вагоме.
Які країни можуть ввести свої війська в Україну
Після гучної заяви президента Франції лише три країни допускають можливість введення своїх військ в Україну.
Йдеться про Естонію, Канаду та Францію.
Зі схожою заявою виступив офіційний Париж.
У Естонії підтримали ідею Макрона та запропонували обговорити подібне рішення за закритими дверима.
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