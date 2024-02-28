Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ініціативи лідерів тих чи інших держав, які спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, є хорошими для всього світу.

Зеленський прокоментував ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну

Заява Зеленського пролунала на пресконференції за підсумками саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Албанії.

Щодо будь-яких ініціатив: якщо вони посилять Україну, вони будуть хорошими для всього світу. Володимир Зеленський президент України

Зеленський зазначив, що він не був особисто присутнім на саміті з підтримки України в Парижі, але Макрон напередодні розповів йому про те, що говоритиме про певні нові ідеї щодо посилення України.

І він поділиться зі мною, коли приїде в Україну в березні. І тоді я буду глибоко в деталях і зможу конкретніше поділитися з вами, — сказав президент. Поширити

Зустріч у Парижі щодо підтримки України

26 лютого Макрон зібрав у Парижі понад 20 глав держав і урядів європейських країн, щоб продемонструвати єдність для допомоги України.

За його словами, на зустрічі не досягли консенсусу щодо введення військ в Україну, але цю тему не можна виключати.

На даному етапі немає консенсусу... щоб відправити війська на місце подій, — зазначив він, додавши, що "нічого не можна виключати. ​​Ми зробимо все, що маємо, щоб Росія не перемогла". Поширити

Президент Франції зазначив, що європейські чиновники погодилися, що вони повинні бути готові до можливого нападу з боку Росії в найближчі роки.

Після зустрічі Нідерланди оголосили, що виділять 100 мільйонів євро (108,47 мільйона доларів) на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.