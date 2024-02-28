Зеленський відреагував на слова Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на слова Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ініціативи лідерів тих чи інших держав, які спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, є хорошими для всього світу.

Зеленський прокоментував ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну

Заява Зеленського пролунала на пресконференції за підсумками саміту "Україна — Південно-Східна Європа" в Албанії.

Щодо будь-яких ініціатив: якщо вони посилять Україну, вони будуть хорошими для всього світу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Зеленський зазначив, що він не був особисто присутнім на саміті з підтримки України в Парижі, але Макрон напередодні розповів йому про те, що говоритиме про певні нові ідеї щодо посилення України.

І він поділиться зі мною, коли приїде в Україну в березні. І тоді я буду глибоко в деталях і зможу конкретніше поділитися з вами, — сказав президент.

Зустріч у Парижі щодо підтримки України

26 лютого Макрон зібрав у Парижі понад 20 глав держав і урядів європейських країн, щоб продемонструвати єдність для допомоги України.

За його словами, на зустрічі не досягли консенсусу щодо введення військ в Україну, але цю тему не можна виключати.

На даному етапі немає консенсусу... щоб відправити війська на місце подій, — зазначив він, додавши, що "нічого не можна виключати. ​​Ми зробимо все, що маємо, щоб Росія не перемогла".

Президент Франції зазначив, що європейські чиновники погодилися, що вони повинні бути готові до можливого нападу з боку Росії в найближчі роки.

Після зустрічі Нідерланди оголосили, що виділять 100 мільйонів євро (108,47 мільйона доларів) на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон обговорив з членами ЄС введення в Україну західних військ
Еммануель Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Введення західних військ в Україну. Ще дві країни висловилися проти пропозиції Макрона
Армія Італії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Білому домі висловилися про заяву Макрона щодо відправки військ в Україну
Джон Кірбі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?