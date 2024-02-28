Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые инициативы лидеров тех или иных государств, направленные на усиление Украины в отражении российской агрессии, хороши для всего мира.

Зеленский прокомментировал инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину

Заявление Зеленского прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Албании.

Что касается любых инициатив: если они усилят Украину, они будут хороши для всего мира. Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отметил, что он не присутствовал на саммите по поддержке Украины в Париже, но Макрон накануне рассказал ему о том, что будет говорить об определенных новых идеях по усилению Украины.

И он поделится со мной, когда приедет в Украину в марте. И тогда я буду глубоко в деталях и смогу более конкретно поделиться с вами, — сказал президент. Поделиться

Встреча в Париже по поддержке Украины

26 февраля Макрон собрал в Париже более 20 глав государств и правительств европейских стран с тем, чтобы продемонстрировать единство для помощи Украины.

По его словам, на встрече не достигли консенсуса по вводу войск в Украину, но эту тему нельзя исключать.

На данном этапе нет консенсуса... чтобы отправить войска на место событий, — отметил он, добавив, что "ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, что имеем, чтобы Россия не победила". Поделиться

Президент Франции отметил, что европейские чиновники согласились, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

После встречи Нидерланды объявили, что выделят 100 миллионов евро (108,47 миллиона долларов) по инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.