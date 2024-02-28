Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые инициативы лидеров тех или иных государств, направленные на усиление Украины в отражении российской агрессии, хороши для всего мира.
Зеленский прокомментировал инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину
Заявление Зеленского прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Албании.
Зеленский отметил, что он не присутствовал на саммите по поддержке Украины в Париже, но Макрон накануне рассказал ему о том, что будет говорить об определенных новых идеях по усилению Украины.
Встреча в Париже по поддержке Украины
26 февраля Макрон собрал в Париже более 20 глав государств и правительств европейских стран с тем, чтобы продемонстрировать единство для помощи Украины.
По его словам, на встрече не достигли консенсуса по вводу войск в Украину, но эту тему нельзя исключать.
Президент Франции отметил, что европейские чиновники согласились, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.
После встречи Нидерланды объявили, что выделят 100 миллионов евро (108,47 миллиона долларов) по инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.
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