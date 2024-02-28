Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможности отправки западных войск в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможности отправки западных войск в Украину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые инициативы лидеров тех или иных государств, направленные на усиление Украины в отражении российской агрессии, хороши для всего мира.

Зеленский прокомментировал инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину

Заявление Зеленского прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Албании.

Что касается любых инициатив: если они усилят Украину, они будут хороши для всего мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Зеленский отметил, что он не присутствовал на саммите по поддержке Украины в Париже, но Макрон накануне рассказал ему о том, что будет говорить об определенных новых идеях по усилению Украины.

И он поделится со мной, когда приедет в Украину в марте. И тогда я буду глубоко в деталях и смогу более конкретно поделиться с вами, — сказал президент.

Встреча в Париже по поддержке Украины

26 февраля Макрон собрал в Париже более 20 глав государств и правительств европейских стран с тем, чтобы продемонстрировать единство для помощи Украины.

По его словам, на встрече не достигли консенсуса по вводу войск в Украину, но эту тему нельзя исключать.

На данном этапе нет консенсуса... чтобы отправить войска на место событий, — отметил он, добавив, что "ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, что имеем, чтобы Россия не победила".

Президент Франции отметил, что европейские чиновники согласились, что они должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

После встречи Нидерланды объявили, что выделят 100 миллионов евро (108,47 миллиона долларов) по инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон обсудил с членами ЕС введение в Украину западных войск
Эммануэль Макрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ввод западных войск в Украину. Еще две страны высказались против предложения Макрона
Армия Италии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме высказались о заявлении Макрона по поводу отправки войск в Украину
Джон Кирби

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?