Макрон предлагал НАТО реализовать секретный план относительно Украины

Несколько недель назад французский лидер Эммануэль Макрон обратился к своим коллегам по НАТО с письмом, в котором предлагалось рассмотреть сценарий введения западных войск в Украину.

Макрон действительно призвал ввести войска НАТО для помощи ВСУ

Такими данными поделился экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

По его словам, в упомянутом письме предлагалось создать коалицию для введения военных в Украину, в частности для укомплектования оборонных систем, обучения ВСУ, киберопераций и помощи в разминировании.

Однако предложение официального Парижа не нашло поддержки среди членов НАТО, однако Макрона это не остановило, поэтому он уже публично поднял этот вопрос.

По убеждению Иво Даалдера, президент Франции "время от времени любит бросать риторические бомбы".

Однако его коллеги на Западе воспринимают это лишь как громкие заявления.

Получение успеха, не заплатив цену, кажется, заложено в ДНК Макрона. И в этом смысле его последнее заявление является еще одним примером того, как французский президент пытается набрать геополитические баллы — отмечает американский посол. Поделиться

Даалдер также предположил, что сценарий ввода западных войск в Украину нужно было обсуждать за закрытыми дверями.

Вполне возможно, тогда партнеры Киева могли бы договориться о чем-то конкретном и весомом.

Какие страны могут ввести свои войска в Украину

После громкого заявления президента Франции только три страны допускают возможность ввода своих войск в Украину.

Речь идет об Эстонии, Канаде и Франции.

Главное условие официальной Оттавы — все это будет происходить далеко от линии фронта, а наши войска будут выполнять четкую, небоевую роль, — заявил недавно министр обороны Канады Билл Блэр. Поделиться

С подобным заявлением выступил и официальный Париж.