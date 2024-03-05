Нельзя быть трусами. Макрон выступил с мощным заявлением об Украине
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Политика
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Нельзя быть трусами. Макрон выступил с мощным заявлением об Украине

Эммануэль Макрон
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Источник:  Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон, размышляя о российско-украинской войне, публично призвал международное сообщество активизироваться и "не быть трусами".

Макрон удивил новым заявлением об Украине

Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусами.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Как отмечает французский лидер, официальные Париж и Прага "прекрасно осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе)".

Он также обратил внимание на то, что некоторые силы (Россия — ред.) с каждым днем усиливают угрозу нападения на членов Евросоюза.

Мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует, — подчеркнул Эммануэль Макрон.

По предварительным данным, во время своего визита в Прагу президент Франции намерен детально обсудить поддержку объявленных в прошлом месяце планов Чехии по предоставлению Украине 800 тысяч боеприпасов.

Макрон намекнул, что его страна внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, как это будет происходить.

Макрон продвигает идею введения западных войск в Украину

Недавно президент Франции подчеркнул, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину.

По словам Эммануэля Макрона, его резонансные слова были тщательно продуманы.

Однако его идея не встретила поддержки среди членов НАТО.

Большинство союзников Киева сразу исключило отправку войск в Украину — в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США.

Однако Франция, Канада и Эстония заявили, что могут принять решение, предложенное Макроном.

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