Французский лидер Эммануэль Макрон, размышляя о российско-украинской войне, публично призвал международное сообщество активизироваться и "не быть трусами".

Макрон удивил новым заявлением об Украине

Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусами. Эммануэль Макрон Президент Франции

Как отмечает французский лидер, официальные Париж и Прага "прекрасно осознают, что война вернулась на нашу землю (в Европе)".

Он также обратил внимание на то, что некоторые силы (Россия — ред.) с каждым днем усиливают угрозу нападения на членов Евросоюза.

Мы должны будем действовать в соответствии с историей и мужеством, которого она требует, — подчеркнул Эммануэль Макрон. Поделиться

По предварительным данным, во время своего визита в Прагу президент Франции намерен детально обсудить поддержку объявленных в прошлом месяце планов Чехии по предоставлению Украине 800 тысяч боеприпасов.

Макрон намекнул, что его страна внесет свой вклад в чешскую инициативу, не уточнив, как это будет происходить.

Макрон продвигает идею введения западных войск в Украину

Недавно президент Франции подчеркнул, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину.

По словам Эммануэля Макрона, его резонансные слова были тщательно продуманы.

Однако его идея не встретила поддержки среди членов НАТО.

Большинство союзников Киева сразу исключило отправку войск в Украину — в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США.