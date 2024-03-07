Більше немає меж. Макрон шокував владу Франції новою заявою про Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Більше немає меж. Макрон шокував владу Франції новою заявою про Україну

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Monde

Французький лідер Еммануель Макрон неочікувано для всіх заявив, що підтримка Парижем України більше "не має меж" та “червоних ліній”.

Макрон наголосив, що Україна може розраховувати на стовідсоткову підтримку з боку Франції

Як вдалося дізнатися журналістам, гучна заява президента республіки пролунала під час зустрічі з лідерами французьких політичних сил в Єлисейському палаці 7 березня.

Вказано, що Еммануель Макрон скликав очільник політичних сил, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, передбачуваного і схваленого введення військ на місця, але в динаміці нічого не повинно бути виключено.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Як розповів лідер партії "Національне об'єднання", євродепутат Джордан Барделла, Макрон заявив політикам, що немає "жодних обмежень" у підтримці України з боку Франції.

Цю інформацію також підтвердив національний секретар Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель.

Позиція Франції змінилася: немає більше червоних ліній, немає більше меж, — пояснив Руссель.

Рішуча заява Макрона про Україну злякала владу Франції

Варто зазначити, що більшість французьких політиків, які були присутні га зустрічі, розкритикували заяву президента.

Вона їх не просто шокувала, а й злякала.

"З того моменту, як ми розглядаємо можливість відправки французьких військовослужбовців і солдатів французької армії або, принаймні, повідомляємо про таку можливість ядерній державі, як Росія, це безвідповідально і вкрай небезпечно для миру в усьому світі, — заявив Барделла.

З коментарем з цього приводу також виступив координатор La France insoumise Мануель Бомпар.

Як стверджує останній, він був стурбований попередніми заявами Макрона, однак ця його стурбувала ще більше.

Бомпар також вважає, що французький лідер “не вимірює ризик своєї військової впертості".

Журналісти також дізналися про те, що напередодні Макрон зустрівся зі своїми попередниками — Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом.

Останній дав чинному президенту Франції нову пораду.

Не кажіть, що ви робите, але робіть те, що ви не сказали. Це те, що робить його найбільш ефективним, — сказав Олланд.

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