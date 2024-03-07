Французский лидер Эммануэль Макрон неожиданно для всех заявил, что поддержка Парижем Украины больше "не имеет границ" и "красных линий".

Макрон подчеркнул, что Украина может рассчитывать на стопроцентную поддержку со стороны Франции

Как удалось узнать журналистам, громкое заявление президента республики прозвучало во время встречи с лидерами французских политических сил в Елисейском дворце 7 марта.

Указано, что Эммануэль Макрон созвал глав политических сил, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Сегодня нет консенсуса относительно официального, предполагаемого и одобренного ввода войск на места, но в динамике ничего не должно быть исключено. Эммануэль Макрон Президент Франции

Как рассказал лидер партии "Национальное объединение", евродепутат Джордан Барделла, Макрон заявил политикам, что нет "никаких ограничений" в поддержке Украины со стороны Франции.

Данную информацию также подтвердил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

Позиция Франции изменилась: нет больше красных линий, больше нет границ, — объяснил Руссель. Поделиться

Решительное заявление Макрона об Украине испугало власти Франции

Стоит отметить, что большинство французских политиков, присутствовавших на встрече, раскритиковали заявление президента.

Оно их не просто шокировало, но и испугало.

С того момента, как мы рассматриваем возможность отправки французских военнослужащих и солдат французской армии или, по крайней мере, сообщаем о такой возможности ядерному государству, как Россия, это безответственно и крайне опасно миру во всем мире, — заявил Барделла. Поделиться

С комментарием на этот счет также выступил координатор La France insoumise Мануэль Бомпар.

Как утверждает последний, он был озабочен предыдущими заявлениями Макрона, однако это его обеспокоило еще больше.

Бомпар также считает, что французский лидер "не измеряет риск своего военного упрямства".

Журналисты также узнали о том, что накануне Макрон встретился со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом.

Последний дал действующему президенту Франции новый совет.