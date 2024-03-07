Новая ошибка Макрона может спасти Украину — The Hill

По убеждению редакции The Hill, громкое заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину было "дипломатической ошибкой". Однако журналисты предполагают, что именно эта "ошибка" может помочь нашей стране победить РФ.
Макрон подталкивает Европу к решительным действиям ради Украины
Журналисты обращают внимание на то, что скандальное заявление Макрона не было согласовано с союзниками и стало неожиданностью почти для всех членов Альянса.
Издание The Hill убеждено в том, что слова французского лидера были посланием не только для Кремля, но и для официального Вашингтона.
Несмотря на то, что сначала казалось, что позиция Макрона не нашла поддержки среди союзников Украины, однако впоследствии ситуация начала меняться.
Все большее количество стран поддерживают идею Макрона относительно Украины
С заявлением по этому поводу выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Она напомнила членам НАТО, что сейчас "на столе есть все, чтобы помочь Украине победить Путина".
По словам лидера Чехии Петра Павела, "не должно быть ограничений в возможностях поддержки Украины".
Более того, чуть позже в Канаде заявили о готовности отправить войска в Украину для выполнения небоевых миссий.
Журналисты пришли к выводу, что Макрон все же смог подтолкнуть Европу к более решительным действиям, которые могут обеспечить победу Украины.
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