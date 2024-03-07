Новая ошибка Макрона может спасти Украину — The Hill

По убеждению редакции The Hill, громкое заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину было "дипломатической ошибкой". Однако журналисты предполагают, что именно эта "ошибка" может помочь нашей стране победить РФ.

Макрон подталкивает Европу к решительным действиям ради Украины

Журналисты обращают внимание на то, что скандальное заявление Макрона не было согласовано с союзниками и стало неожиданностью почти для всех членов Альянса.

Издание The Hill убеждено в том, что слова французского лидера были посланием не только для Кремля, но и для официального Вашингтона.

Кремлю он передал сообщение, что Европа сделает все возможное, чтобы не дать России выиграть эту войну, и что усилия Москвы напрасны. А в Вашингтон пошло сообщение о том, что Европа не намерена смиренно ждать решения своей судьбы американскими избирателями в битве Трампа с Байденом. Поделиться

Несмотря на то, что сначала казалось, что позиция Макрона не нашла поддержки среди союзников Украины, однако впоследствии ситуация начала меняться.

Все большее количество стран поддерживают идею Макрона относительно Украины

С заявлением по этому поводу выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она напомнила членам НАТО, что сейчас "на столе есть все, чтобы помочь Украине победить Путина".

По словам лидера Чехии Петра Павела, "не должно быть ограничений в возможностях поддержки Украины".

Я за поиск новых путей, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где не следует. Петр Павел Президент Чехии

Более того, чуть позже в Канаде заявили о готовности отправить войска в Украину для выполнения небоевых миссий.