Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Еммануелем Макроном стосовно його майбутнього візиту до України.

Що відомо про розмову Зеленського із Макроном

Провів тривалу і, як завжди, предметну телефонну розмову з президентом Франції. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі, - зазначив Зеленський. Поширити

Президент підкреслив, що висловив вдячність французькому лідеру за потужний пакет оборонної допомоги, про який було оголошено ще 16 лютого, а також за особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом, - зазначив Зеленський. Поширити

Що відомо про візит Макрона до України

Зазначимо, що в останніх заявах Макрон обіцяв приїхати до України до середини березня.

Під час візиту Макрона до України будуть оголошені нові деталі про військову підтримку з боку Франції.

Україна очікує на візит Макрона, і зазначив, що вже скоро французький президент таки відвідає нашу країну.

Нині Україна очікує на кілька десятків систем від французької сторони і партнерів.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

У МЗС Франції наголосили, що Україна не просила надіслати західні війська. Водночас нічого не можна виключати протягом наступних місяців.